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Сергій ДЯДЕЧКО: «У Монако є свої козирі»

Президент БК «Монако» — про виступ команди у Лізі чемпіонів ФІБА

  • 22.03.2017 19:08
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Gazeta.ua. Сергій Дядечко
© Gazeta.ua. Сергій Дядечко
Президент БК «Монако», український бізнесмен і меценат Сергій Дядечко напередодні чвертьфіналу Ліги чемпіонів ФІБА поділився враженнями від гри команди на міжнародній арені.
 
- Як ви оцінюєте виступ «Монако» в Лізі чемпіонів ФІБА?
- Ще занадто рано підводити підсумки, але з урахуванням того, що це наш перший сезон в єврокубках, дебют був гідним. «Монако» впевнено виграв свою групу на першому етапі. Ми поступилися всього в двох матчах з 14, причому «Німбурк» програли вже після того, як забезпечили собі вихід в плей-офф. Особливо відмічу те, як головний тренер Звєздан Мітровіч побудував гру команди в обороні. З усіх 40 учасників турніру саме «Монако» дозволяв суперникам забивати найменше.
 
- Чи не було вам тривожно після поразки від АЕКа в першому матчі 1/8 фіналу плей-офф?
- Звичайно, поразка ніколи не радує. Але з точки зору стратегії двоматчевого протистояння програти в гостях всього 1 очко - це не так уже й погано. Але найбільш важливо, що сама гра не залишала сумнівів, що суперник нам цілком під силу. І впевнена домашня перемога це переконливо підтвердила. У другій половині поєдинку у греків не було жодного шансу реально поборотися за вихід в чвертьфінал.
 
- Чи можна назвати вдалим жереб, який визначив «Монако» в суперники по чвертьфіналу італійський «Динамо Сассарі»?
- На такій стадії турніру просто не буває слабких суперників, і тому говорити про вдалий або невдалий жереби не доводиться. «Динамо» представляє одну з найсильніших європейських ліг, а в його складі є такі досвідчені і сильні гравці, як Рок Стіпчевіч, Душко Савановіч, Гані Лаваль. Особливістю гри італійців є акцент на триочкові кидки. Але і у «Монако» є свої козирі, тому я очікую захоплюючої боротьби.
 
- Наскільки важливо, що другий матч «Монако» проведе на виїзді?
- У будь-якому випадку результат протистояння буде вирішений у другому поєдинку, і в цьому сенсі «Динамо», граючи в себе вдома, отримує деяку перевагу. Але з іншого боку, тактику на цю зустріч багато в чому визначить результат першого матчу, який ми проведемо за підтримки наших уболівальників. Так що, за великим рахунком, обидві команди будуть в рівних умовах.

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