НБА. Денвер одолел Кливленд, Детройт проиграл Чикаго

«Бостон» – «Индиана» – 109:100 (21:19, 28:23, 39:32, 21:26)
«Бостон»: А. Томас (25 + 5 передач), Брэдли (18 + 8 подборов), Хорфорд (15 + 8 подборов + 8 передач)
«Индиана»: Джордж (37 + 5 подборов), Д. Тиг (25 + 6 передач), Л. Аллен (8 + 14 подборов)
«Вашингтон» – «Атланта» – 104:100 (16:20, 24:26, 27:21, 37:33)
«Вашингтон»: Бил (28 + 9 подборов), Уолл (22 + 10 подборов), Маркифф Моррис (13 + 7 подборов)
«Атланта»: Хардуэй (29), Шредер (18 + 6 передач), Ховард (14 + 16 подборов)
«Денвер» – «Кливленд» – 126:113 (34:31, 39:28, 28:31, 25:23)
«Денвер»: Г. Харрис (21), Бартон (20), У. Чендлер (18 + 5 подборов)
«Кливленд»: Ирвинг (33), Дер. Уильямс (19), Л. Джеймс (18 + 6 подборов + 5 передач)
«Оклахома-Сити» – «Филадельфия» – 122:97 (29:22, 34:28, 32:20, 27:27)
«Оклахома-Сити»: Кантер (24 + 11 подборов), Уэстбрук (18 + 11 подборов + 14 передач), Оладипо (18)
«Филадельфия»: Стаускас (20), Лонг (13 + 6 подборов), Шарич (12)
«Орландо» – «Шарлотт» – 102:109 (27:21, 27:27, 28:29, 20:32)
«Орландо»: Росс (19), Э. Пэйтон (15 + 5 подборов + 5 передач), Фурнье (15)
«Шарлотт»: Уокер (22 + 7 передач), Белинелли (20), Камински (18 + 5 подборов)
«Сакраменто» – «Милуоки» – 98:116 (24:25, 26:44, 25:21, 23:26)
«Сакраменто»: Хилд (21), Т. Эванс (18), Темпл (12)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (32 + 13 подборов + 6 передач), Монро (15 + 5 подборов), Телетович (13)
«Чикаго» – «Детройт» – 117:95 (32:23, 27:30, 32:20, 26:22)
«Чикаго»: Миротич (28 + 5 подборов), Ловернь (17 + 7 подборов), Д. Батлер (16 + 5 подборов + 12 передач)
«Детройт»: Т. Харрис (14), Маркус Моррис (14), Лойер (13 + 6 подборов)
«Юта» – «Нью-Йорк» – 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)
«Юта»: Гобер (35 + 13 подборов), Хэйуорд (19 + 8 подборов), Д. Хилл (15 + 7 подборов)
«Нью-Йорк»: Порзингис (24 + 7 подборов), Роуз (17 + 6 передач), Энтони (16)
Источник — Sport.ua
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