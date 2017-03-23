НБА. Расселл Уэстбрук установил очередной рекорд

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук набрал 18 очков, совершил 11 подборов и отдал 14 передач, реализовав 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией».
Таким образом, Уэстбрук стал первым игроком в истории лиги, оформившим трипл-дабл без единого промаха. При этом он впервые за последние 83 поединка не выполнил ни одного трехочкового.
Источник — Планета Баскетбол
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