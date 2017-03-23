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Гладырь помог Монако выиграть первый матч 1/4 Лиги чемпионов

«Монако» обыграл «Динамо Сассари»

  • 23.03.2017 15:07
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facebook.com/MonacoBasket. «Монако» - «Динамо Сассари»
© facebook.com/MonacoBasket. «Монако» - «Динамо Сассари»
В первой встрече ¼ финала Лиги чемпионов ФИБА «Монако» дома обыграл итальянский «Динамо Сассари» - 73:62.
 
Украинский свингмен провел на паркете 21 минуту и за это время набрал 5 очков + 4 передачи + 2 подбора и совршил 3 фола. Ответный поединок пройдет в Италии 29-го марта.
 
Обзор матча:

Источник — Sport.ua

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