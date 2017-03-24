Суперлига. БИПА сыграет в Черкассах, Химик примет Николаев

«Черкасские Мавпы» — «БИПА», 17:00

Одна из самых интересных и равных пар в текущей серии плей-офф проведет сегодня первый матч на паркете черкасского спорткомплекса. Хозяева паркета устроили настоящий спурт на финише регулярного чемпионата и буквально взлетели на четвертую строчку итоговой таблицы. Безусловно, в какой-то мере на успех команды повлиял распад "Кривбасса", "мавпы" смогли разжиться не только дополнительными очками, но и укомплектовать состав баскетболистами из Кривого Рога. Появление в команде Бояркина, Тихонова, Кольченко существенно преобразили рисунок игры. К плей-офф черкащане подходят на эмоцинальном подъеме и, вполне вероятно, с высокими целями. В отличие от успеха на финише оппонентов, БИПА финальный отрезок провела крайне плохо. Сколько было похвалы для команды Пудзырея после старта второго круга, учитывая победную серию одесситов, теперь же в игровом плане у южан наметился настоящий кризис. Череда поражений, отсутствие прогресса у пришедших в команду новичков - далеко не полный перечень факторов, оказывающих негативное влияние на результаты команды из Одессы. Остается только надеяться, что команда Пудзырея подойдет к стычкам с "Черкасскими Мавпами" отдохнувшей и в оптимальной форме. Только при таких условиях баскетбольный болельщик сможет насладиться в полной мере серией противостояния четвертой и пятой команд чемпионата.

«Химик» — МБК «Николаев», 18:00

Действующий чемпион Украины после довольно уверенного и мощного старта в чемпионате несколько сбавил обороты к старту нового календарного года, а на кубковой финишной прямой и вовсе сдал. Постоянная борьба на два фронта для команды из Южного оказалась непростой задачей. "Химик" упустил лидерство, пропусти вперед в турнирной таблице "Будивельник", а также довольно неожиданно проиграл в полуфинале Кубка "Днепру" (хотя все тот же "Будивельник" в финале также был бит командой Журавлева). Под занавес "регулярки" южненцы смогли прибавить, во многом это удалось сделать благодаря отдыху, который команда получила после финала четырех Кубка Украины, что только подтверждало весомость загруженности команды несколькими месяцами ранее. Что касается соперников действующих чемпионов, то МБК Николаев традиционно не удивил. Команда из сезона в сезон демонстрирует не самую стаблиную игру, да и в ключевых противостяниях с прямыми конкурентами зачастую проигрывает. Резвый старт и постепенный спад можно связывать с кадровыми потерями, которые преследовали команды по ходу сезона, если конкретнее - изменениях в передней линии. Николаевцы с задачей-минимум на сезон - попадание в плей-офф, вот только дальше у "корабелов" пробииться вряд ли получится. Настоящим успехом для муниципалов считалась бы хотя бы одна победа в серии с "Химиком", но и этому успеху болельщикам из Николаева вряд ли удастся насладиться. Южный выглядит гораздо мощнее, укомплектованнее и более мотивированно, однозначное преимущество в этой паре на стороне "бело-зеленых".