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Алексей Лэнь стал соавтором рекорда НБА

Украинский спортсмен вышел на площадку в составе самой молодой пятерки в истории турнира

  • 24.03.2017 12:42
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nba.com
© nba.com

«Финикс» выпустили в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклином» Тайлера Юлиса (21 год), Девина Букера (20), Деррика Джонса-младшего (20), Маркиса Крисса (19) и Алексея Лэня (23). Таким образом, средний возраст этой пятерки составил 21 год и 14 дней, и это самый молодой стартовый состав в истории лиги.

Предыдущим рекордом владел «Клипперс», который в сезоне 2010-11 выставил в стартовой пятерке Эрика Бледсо, Эрика Гордона, Аль-Фарука Амину, Блэйка Гриффина и ДеАндре Джордана, чей средний возраст на тот момент составлял 21 год и 143 дня.

Более того, пятерка «Санс» моложе, чем стартовые состав 7 из 8  игравших накануне в Мартовском Безумии NCAA университетских команд.

Источник — basket-planet.com

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