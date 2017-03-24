Алексей Лэнь стал соавтором рекорда НБА

«Финикс» выпустили в стартовом составе на матч регулярного чемпионата НБА с «Бруклином» Тайлера Юлиса (21 год), Девина Букера (20), Деррика Джонса-младшего (20), Маркиса Крисса (19) и Алексея Лэня (23). Таким образом, средний возраст этой пятерки составил 21 год и 14 дней, и это самый молодой стартовый состав в истории лиги.

Предыдущим рекордом владел «Клипперс», который в сезоне 2010-11 выставил в стартовой пятерке Эрика Бледсо, Эрика Гордона, Аль-Фарука Амину, Блэйка Гриффина и ДеАндре Джордана, чей средний возраст на тот момент составлял 21 год и 143 дня.

Более того, пятерка «Санс» моложе, чем стартовые состав 7 из 8 игравших накануне в Мартовском Безумии NCAA университетских команд.