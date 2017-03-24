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Черкасские Мавпы обыграли БИПУ в первой игре 1/4 финала

Черкасская команда сделала уверенную заявку на выход в полуфинал Суперлиги

  • 24.03.2017 18:53
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ФБУ
© ФБУ

В первом поединке 1/4 финала Суперлиги «Черкасские Мавпы» уверенно обыграли одесскую БИПУ — 92:66.

В составе хозяев 18 очков набрал защитник Александр Кольченко, а Игорь Бояркин записал на свой счет 13 очокв + 8 передач. В составе БИПЫ одним из лучших был капитан команды Клим Артамонов — 12 очков + 2 перехвата.

Черкасские Мавпы – БИПА - 92:66 (32:15, 17:18, 15:13, 28:20)
Черкасские Мавпы: Кольченко - 18, Бояркин - 13 + 8 передач + 4 подбора, Дэвис - 11 + 4 подбора, Кальниченко - 11.
БИПА: Артамонов - 12, Кушниров - 11 + 7 подборов, Фандербурк - 10.

Ответный матч состоится в Одессе 28 марта. Третий (при необходимости) - 31 марта в Черкассах.

 

Источник — Sport.ua

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