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Химик разгромно победил Николаев в первой игре 1/4 финала

Южненцы выиграли каждую из четвертей

  • 24.03.2017 21:28
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Хід гри

Початок зустрічі пройшов у рівній боротьбі. Гості непогано виглядали на обох сторонах майданчика і лише під завісу стартової десятихвилинки дозволили господарям наблизитися до двозначного відриву в рахунку, пропустивши 26 очок за чверть. Розгулявся «Хімік» в другій чверті: южненці, як і в першій десятихвилинці не мали особливих проблем в атаці. Команда Степановського спокійно користувалася своєю перевагою в «фарбі», звідки южненці набрали більше половини очок в першій частині гри. «Миколаїв»ці також атакували непогано, набравши по 18 очок в кожній з двох стартових чвертей, однак проблеми в захисті відкинули «корабелів» на 14-очкову дистанцію за підсумками 20 хвилин гри. Відзначимо, що абсолютно кращим гравцем першої половини став форвард «Хіміка» Володимир Конєв, який вже на велику перерву пішов з дабл-даблом в активі.

Не стали винаходити велосипед господарі і в другій половині. Южненці, не дуже вдало атакували з-за дуги, однак сповна компенсували це стабільним набором очок з-під щита. Одного Чемякіна гостям було явно недостатньо, для того щоб впоратися з потужним дуетом Лав-Петров і іншими гравцями, які активно заходили під щит Миколаєва. В актив «корабелам» варто занести уважність в атаці - за весь матч гості допустили лише 9 втрат, а також результативну гру Онуфрієва та Чемякіна. Однако цього у грі проти чинного чемпіона гостям було явно недостатньо, навіть для того щоб претендувати хоча б на інтригу. «Хімік» стабільно набирав 20+ в кожній з чвертей, забезпечивши собі комфортну кінцівку ще задовго до сирени.

Герої матчу

Ключовою у цьому матчі стала результативна гра тріо южненців Конєв-Сміт-Лав. До них приєднався і Петров, який вдало вийшов з лави, зробивши домінування «Хімік»а під щитами ще більш суттєвим.

Анкета матчу

Южне, СК Олімп

«Хімік» – «Миколаїв» 95:67 (26:18, 24:18, 23:16, 22:15)

«Хімік»: Конєв 20 + 13 підбирань, Сміт 17 + 8 передач, Лав 16 + 10 підбирань, Петров 14 + 8 підбирань, Антіпов 13

«Миколаїв»: Онуфрієв 19, Чемякін 16 + 12 підбирань, Іванов 11

Источник — Федерация баскетбола Украины

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