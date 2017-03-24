Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Два дабл-дабла Лэня, смерть менеджера Джордана и борьба за плей-офф

Sport.ua подводит итоги очередной недели в сильнейшей лиге мира

  • 24.03.2017 22:43
  • 335 просмотров
  • 0 комментария
Метки
gannett-cdn.com. Алексей Лэнь
© gannett-cdn.com. Алексей Лэнь

Молодежный рекорд от «Финикса»

«Финикс» в матче с «Бруклином» выставил самую молодую стартовую пятерку в истории НБА. «Санс» вышли на матч в следующем составе: Тайлер Юлис (21), Девин Букер (20), Деррик Джонс (20), Маркиз Крисс (19) и Алексей Лень (23). Средний возраст пятерки составил 21 год и 14 дней. Предыдущий рекорд 21 год и 143 дня был установлен «Клипперс». Стоит отметить, что состав «Финикса» оказался моложе семи из восьми команд, который в этот день играли в NCAA.

Два дабл-дабла Лэня

Украинский центровой «Финикса», кроме того, что вместе с еще 4 партнерами по команде записал в свой актив рекорд лиги, сумел впервые с 24 февраля отметиться  дабл-даблом, при этом сделав это в двух встречах кряду. В игре с «Майами» за 36 минут на паркете Лэнь отметился 12 очками, 11 подборами и  4 блок-шота. В следующей встрече с «Бруклином» Лэнь преждевременно покинул площадку из-за перебора фолов со следующими показателями: 11 очков, 11 подборов, 2 блок-шота, 2 перехвата. В матче с «Орландо» украинцу не хватило всего одного подбора и одного очка, чтобы завершить встречу с дабл-даблом в активе. Средние показатели украинца по сезону: 7.7 очков, 6.6 подборов, 1.2 блок-шота.

Невероятный трипл-дабл Уэстбрука

Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук продолжает штамповать трипл-даблы в этом сезоне, но один из них точно будет записан в книгу рекордов лиги. Защитник стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл со 100-процентной точностью бросков с игры и линии штрафных. В матче с «Филадельфией» (122:97), он набрал 18 очков, забив 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных, а также сделал 11 подборов и отдал 14 передач.

Эмбиида ждет операция

На центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида с высокой долей вероятности перенесет операцию по поводу разрыва мениска левого колена. Напомним, что в дебютном сезоне баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем за матч 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,1 передачи и 2,4 блок-шота, показывая очень крутую игру. Одного из лучших и перспективных игроков лиги преследуют травмы, которую могут ему сломать карьеру, которая по сути еще и не началась.

Дюрант близок к возвращению

В тоже время форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант успел провести первую тренировку после травмы. Во время занятия он выполнял беговые упражнения, а также броски, в том числе и в движении. В составе команды считают, что Дюрант сможет вернуться в игру к завершению регулярного чемпионата.

Уэйд пропустит остаток регулярки

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за растяжения связок и небольшого перелома кости правого локтя. В 57 матчах регулярки защитник набирал: 18,6 очка, 4,5 подбора, 3,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру. Игрок может вернуться в игру во время плей-офф, если «Чикаго» туда пробьется. Сейчас «Быки» идут девятыми, отставая всего на одну победу от зоны плей-офф.

Не стало Джерри Краузе

Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер в возрасте 77 лет. Краузе работал в клубе с 1985 по 2003 годы и выиграл шесть раз чемпионские перстни с Майклом Джорданом и Филом Джексоном.  Он дважды признавался лучшим менеджером года. На драфтах среди прочих он выбрал Скотти Пипена и Хораса Гранта.

«Кливленд» и «Бостон» уже в плей-офф

Первые команды Восточной конференции пробились официально плей-офф. Первым обеспечил себе пост-сезон «Кливленд», который лидирует на Востоке с показателем 46-24. Спустя пару дней плей-офф обеспечил себе и «Бостон», который имеет следующий показатель 46-26.

Рой – лучший тренер среди школьных команд

Бывший лидер «Портленда» Брэндон Рой, который досрочно завершил карьеру из-за проблем с коленями, получил награду лучшего тренера школьной команды в США. Его команда завершила сезон с результатом 29 побед и 0 поражений, при то, что в предыдущем сезоне имели отрицательный показатель побед и поражений.

Самые забавные моменты недели

В борьбе за плей-офф

В концовке регулярного чемпионата НБА, как всегда команды будут пытаться пробиться в плей-офф. На Востоке, скорее всего, в ближайшее время официально плей-офф себе обеспечат еще «Вашингтон» и «Торонто». За оставшиеся четыре места поборются семь команд, при этом худшие шансы у «Шарлотт», а лучшие у «Атланты». Вряд ли «Нью-Йорк», «Филадельфия» или «Орландо» смогут побороться за пост-сезон, если вдруг не выдадут серию побед, при поражениях главных соперников.

На Западе к «Голден Стэйту», «Сан-Антонио» и «Хьюстону» должны присоединиться «Юта», «Клипперс», «Оклахома» и «Мемфис». За последнюю путевку поборются пять команд, а при определенных раскладах, возможно, и «Сакраменто».

Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.