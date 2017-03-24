Молодежный рекорд от «Финикса»

«Финикс» в матче с «Бруклином» выставил самую молодую стартовую пятерку в истории НБА. «Санс» вышли на матч в следующем составе: Тайлер Юлис (21), Девин Букер (20), Деррик Джонс (20), Маркиз Крисс (19) и Алексей Лень (23). Средний возраст пятерки составил 21 год и 14 дней. Предыдущий рекорд 21 год и 143 дня был установлен «Клипперс». Стоит отметить, что состав «Финикса» оказался моложе семи из восьми команд, который в этот день играли в NCAA.

Два дабл-дабла Лэня

Украинский центровой «Финикса», кроме того, что вместе с еще 4 партнерами по команде записал в свой актив рекорд лиги, сумел впервые с 24 февраля отметиться дабл-даблом, при этом сделав это в двух встречах кряду. В игре с «Майами» за 36 минут на паркете Лэнь отметился 12 очками, 11 подборами и 4 блок-шота. В следующей встрече с «Бруклином» Лэнь преждевременно покинул площадку из-за перебора фолов со следующими показателями: 11 очков, 11 подборов, 2 блок-шота, 2 перехвата. В матче с «Орландо» украинцу не хватило всего одного подбора и одного очка, чтобы завершить встречу с дабл-даблом в активе. Средние показатели украинца по сезону: 7.7 очков, 6.6 подборов, 1.2 блок-шота.

Невероятный трипл-дабл Уэстбрука

Лидер «Оклахомы» Расселл Уэстбрук продолжает штамповать трипл-даблы в этом сезоне, но один из них точно будет записан в книгу рекордов лиги. Защитник стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл со 100-процентной точностью бросков с игры и линии штрафных. В матче с «Филадельфией» (122:97), он набрал 18 очков, забив 6 из 6 бросков с игры и 6 из 6 штрафных, а также сделал 11 подборов и отдал 14 передач.

Эмбиида ждет операция

На центрового «Филадельфии» Джоэля Эмбиида с высокой долей вероятности перенесет операцию по поводу разрыва мениска левого колена. Напомним, что в дебютном сезоне баскетболист провел 31 матч, набирая в среднем за матч 20,2 очка, 7,8 подбора, 2,1 передачи и 2,4 блок-шота, показывая очень крутую игру. Одного из лучших и перспективных игроков лиги преследуют травмы, которую могут ему сломать карьеру, которая по сути еще и не началась.

Дюрант близок к возвращению

В тоже время форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрант успел провести первую тренировку после травмы. Во время занятия он выполнял беговые упражнения, а также броски, в том числе и в движении. В составе команды считают, что Дюрант сможет вернуться в игру к завершению регулярного чемпионата.

Уэйд пропустит остаток регулярки

Защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд не сыграет до конца регулярного чемпионата из-за растяжения связок и небольшого перелома кости правого локтя. В 57 матчах регулярки защитник набирал: 18,6 очка, 4,5 подбора, 3,9 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру. Игрок может вернуться в игру во время плей-офф, если «Чикаго» туда пробьется. Сейчас «Быки» идут девятыми, отставая всего на одну победу от зоны плей-офф.

Не стало Джерри Краузе

Бывший генменеджер «Чикаго» Джерри Краузе умер в возрасте 77 лет. Краузе работал в клубе с 1985 по 2003 годы и выиграл шесть раз чемпионские перстни с Майклом Джорданом и Филом Джексоном. Он дважды признавался лучшим менеджером года. На драфтах среди прочих он выбрал Скотти Пипена и Хораса Гранта.

«Кливленд» и «Бостон» уже в плей-офф

Первые команды Восточной конференции пробились официально плей-офф. Первым обеспечил себе пост-сезон «Кливленд», который лидирует на Востоке с показателем 46-24. Спустя пару дней плей-офф обеспечил себе и «Бостон», который имеет следующий показатель 46-26.

Рой – лучший тренер среди школьных команд

Бывший лидер «Портленда» Брэндон Рой, который досрочно завершил карьеру из-за проблем с коленями, получил награду лучшего тренера школьной команды в США. Его команда завершила сезон с результатом 29 побед и 0 поражений, при то, что в предыдущем сезоне имели отрицательный показатель побед и поражений.

Самые забавные моменты недели

В борьбе за плей-офф

В концовке регулярного чемпионата НБА, как всегда команды будут пытаться пробиться в плей-офф. На Востоке, скорее всего, в ближайшее время официально плей-офф себе обеспечат еще «Вашингтон» и «Торонто». За оставшиеся четыре места поборются семь команд, при этом худшие шансы у «Шарлотт», а лучшие у «Атланты». Вряд ли «Нью-Йорк», «Филадельфия» или «Орландо» смогут побороться за пост-сезон, если вдруг не выдадут серию побед, при поражениях главных соперников.

На Западе к «Голден Стэйту», «Сан-Антонио» и «Хьюстону» должны присоединиться «Юта», «Клипперс», «Оклахома» и «Мемфис». За последнюю путевку поборются пять команд, а при определенных раскладах, возможно, и «Сакраменто».





Виктор ЯРЕМУС, Sport.ua