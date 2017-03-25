НБА. 70 очков Девида Букера не спасли Финикс от поражения Бостону

«Бостон» – «Финикс» – 130:120 (29:16, 37:27, 31:37, 33:40)
«Бостон»: А. Томас (34 + 7 подборов), Хорфорд (15 + 10 подборов + 6 передач), Джеральд Грин (15)
«Финикс»: Д. Букер (70 + 8 подборов + 6 передач), Лэнь (11 + 6 подборов + 2 блок-шота), Барбоса (11 + 5 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 26 минут набрал 11 очков (4/5 двухочковых, 3/7 штрафных), совершил 6 подборов (1 в нападении), отдал 2 передачи и поставил 2 блок-шота при 1 потере и 3 фолах.
«Вашингтон» – «Бруклин» – 129:108 (31:22, 32:20, 34:39, 32:27)
«Вашингтон»: Уолл (22 + 9 передач), Бил (19), Дженнингс (18 + 9 передач)
«Бруклин»: Хэмилтон (20 + 6 подборов), Холлис-Джефферсон (19 + 7 подборов), Лин (14)
«Голден Стэйт» – «Сакраменто» – 114:100 (27:20, 30:30, 35:22, 22:28)
«Голден Стэйт»: Стефен Карри (27 + 7 подборов + 12 передач), Дрэймонд Грин (23 + 8 передач), Кларк (10)
«Сакраменто»: Хилд (22 + 8 подборов + 7 передач), Лоусон (20), Коли-Стайн (12)
«Индиана» – «Денвер» – 117:125 (26:34, 27:30, 22:30, 42:31)
«Индиана»: Джордж (27 + 9 подборов), Д. Тиг (21 + 8 передач), М. Тернер (20)
«Денвер»: Йокич (30 + 17 подборов + 5 передач), У. Чендлер (24), Галлинари (21 + 11 подборов)
«Лейкерс» – «Миннесота» – 130:119 ОТ (26:27, 28:40, 26:21, 29:21, 21:10)
«Лейкерс»: Кларксон (35 + 5 передач), Дж. Рэндл (23 + 12 подборов), Расселл (15 + 6 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (36 + 5 подборов), Таунс (25 + 13 подборов), Рубио (19 + 15 передач)
«Милуоки» – «Атланта» – 100:97 (29:21, 16:22, 27:31, 28:23)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (34 + 13 подборов + 5 передач), Монро (14 + 10 подборов), Брогдон (14 + 7 передач)
«Атланта»: Шредер (28 + 7 подборов + 7 передач), Хардуэй (25), Ховард (20 + 12 подборов)
«Орландо» – «Детройт» – 115:87 (22:18, 35:21, 35:23, 23:25)
«Орландо»: Росс (18), Вучевич (16 + 8 подборов + 6 передач), А. Гордон (16)
«Детройт»: Лойер (16 + 8 подборов), Марьянович (15), Джексон (11)
«Хьюстон» – «Нью-Орлеан» – 117:107 (28:33, 21:17, 31:29, 37:28)
«Хьюстон»: Харден (38 + 7 подборов + 17 передач), Беверли (17 + 6 подборов), Э. Гордон (14 + 5 подборов)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (33 + 16 подборов), Казинс (29 + 6 подборов), Дрю Холидэй (18 + 9 передач)
«Чикаго» – «Филадельфия» – 107:117 (28:24, 18:35, 25:34, 36:24)
«Чикаго»: Д. Батлер (36 + 7 подборов + 11 передач), Портис (17 + 11 подборов), Миротич (15)
«Филадельфия»: Шарич (32 + 10 подборов), Лонг (18 + 7 подборов), Хендерсон (14 + 5 подборов)
«Шарлотт» – «Кливленд» – 105:112 (31:33, 22:26, 32:31, 20:22)
«Шарлотт»: Уокер (28 + 5 передач), Белинелли (22), Батюм (19)
«Кливленд»: Л. Джеймс (32 + 9 подборов + 11 передач), Ирвинг (26 + 7 передач), К. Лав (15 + 12 подборов)
Источник — Sport.ua
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