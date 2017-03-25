Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер набрал 70 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном». Таким образом, он стал шестым игроком в истории лиги, достигшим этой планки. Ранее это удавалось только Уилту Чемберлену (6 раз), Элджину Бэйлору, Дэвиду Томпсону, Дэвиду Робинсону и Коби Брайанту. Причем лишь Чемберлен (трижды) и Томпсон забивали столько в проигранных поединках.
Кроме того, Букер установил новый рекорд «Санс» по результативности за встречу и в возрасте 20 лет и 145 дней стал самым молодым баскетболистом, набиравшим 70 очков за встречу.
Источник — Планета Баскетбол
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