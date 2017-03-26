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НБА. 37 очков Уолла помогли Вашингтону побить Кливленд

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 26.03.2017 10:26
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dunk360.com. Джон Уолл
© dunk360.com. Джон Уолл

«Клипперс» – «Юта» – 108:95 (28:14, 21:27, 23:29, 36:25)
«Клипперс»: Джамал Кроуфорд (28), Гриффин (15 + 6 подборов), К. Пол (14 + 5 передач)
«Юта»: Гобер (26 + 14 подборов), Джо Джонсон (17), Хэйуорд (13 + 5 подборов)

«Даллас» – «Торонто» – 86:94 (22:30, 22:24, 20:20, 22:20)
«Даллас»: Х. Барнс (23 + 7 подборов), Сет Карри (11), Феррелл (10)
«Торонто»: Ибака (18 + 8 подборов), ДеРозан (18 + 6 передач), Паттерсон (14 + 5 подборов)

«Кливленд» – «Вашингтон» – 115:127 (26:40, 35:31, 30:25, 24:31)
«Кливленд»: Л. Джеймс (24 + 11 подборов + 8 передач), Ирвинг (23), Лав (17 + 7 подборов)
«Вашингтон»: Уолл (37 + 11 передач), Бил (27 + 6 передач), Убре (16 + 7 подборов)

«Портленд» – «Миннесота» – 112:100 (27:21, 33:25, 34:28, 18:26)
«Портленд»: С. МакКоллум (32), Лиллард (21 + 6 подборов + 8 передач), Нуркич (14 + 9 подборов)
«Миннесота»: Уиггинс (20), Данн (17), Таунс (16 + 5 подборов)

«Сан-Антонио» – «Нью-Йорк» – 106:98 (33:23, 28:20, 17:31, 28:24)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (29 + 5 подборов + 5 передач), П. Газоль (19 + 10 подборов), Олдридж (19 + 10 подборов)
«Нью-Йорк»: В. Эрнангомес (24 + 13 подборов), Роуз (24 + 5 подборов + 5 передач), Кузьминскас (19)

Источник — basket-planet.com

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