Суперлига. Днепр открыл серию с Запорожьем уверенной победой

Я думаю все с общей футбольной культуры в стране идет. Вот у нас не то что простые болельщики, но...

Гладкий - это наш Месси!!! Срочно в сборную!!!

І скільки ж у нас по Вашій логіці нормальних вболівальників? Я ж написав спеціально, що у Києві н...

А вы не думайте кто прийдет в Киеве... там и на Динамо то не ходят...А подумайте кто прийдет в Ро...