Суперлига. Днепр открыл серию с Запорожьем уверенной победой

«Днепр» — БК «Запорожье-ZOG» 94:70 (30:23, 18:14, 25:16, 21:17)
«Днепр»: Мишула (17), Закурдаев (8 + 3 перехвата), Глебов (2), Тимофеенко (19 + 8 подборов + 4 передачи), Загреба (8 + 5 подборов + 4 потери) — старт; Вильховецкий (6), Дзюба (10 + 5 подборов), Шундель (8 + 4 передачи), Шевченко (2 + 4 подбора), Ревзин (11 + 4 подбора), Ткачук, Месяц.
«Запорожье-ZOG»: Буренко (2), Рыбалко, Носков (6), Мальчевский (13), Липовцев (18 + 6 подборов + 4 потери + 4 перехвата) — старт; Теряник (1), Буц, Лукьянов (2), Овдеенко (20 + 4 потери), Вит.Быков.
Источник — Sport.ua
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