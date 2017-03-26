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ЛеБрон Джеймс вышел на 12-е место в истории НБА по количеству передач

Все, кто находятся в списке выше форварда «Кливленда», являются разыгрывающими.

  • 26.03.2017 16:27
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Метки
nba.com. Леброн Джеймс
© nba.com. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, отдав 8 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Вашингтоном», довел их общее количество за карьеру до 7 394 (7.0 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Мориса Чикса и вышел на 12-е место по этому показателю в истории лиги.

Теперь ближайшим к 32-летнему Джеймсу стал Род Стриклэнд с 7 987 результативными пасами, а из действующих баскетболистов его опережают только Крис Пол (8 170) и Андре Миллер (8 524). Все, кто находятся в списке выше Джеймса, являются разыгрывающими.

Источник — Планета Баскетбол

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