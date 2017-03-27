Суперлига. Будивельник и Кремень проведут первый матч в Киеве

Плей-офф баскетбольной Суперлиги Украины в самом разгаре и в понедельник состоится первый матч дуэлей на вылет для лидера по итогам регулярного чемпионата «Будивельника». Киевляне, согласно итоговой иерархии в восмерке турнирной таблицы, проведут серию с «Кременем». Интриги в этом противостоянии вряд ли суждено зародиться, уж слишком большая разница в классе между оппонентами, команды имеют разные цели на сезон, демонстрируют абсолютно разный баскетбол. По ходу текущего сезона «Будивельник» и «Кремень» встречались трижды, все три раза из сражений победителем выходил столичный баскетбольный клуб. Самой уверенной победой киевлян можно считать последнюю встречу, когда «Будивельник» заработал перевес в 27 очков. Столичная команда имеет превосходство над соперником практически в каждом из ключевых аспектов игры, поэтому шансов хотя бы навязать борьбу оппоненту у «Кремня» крайне мало. Начало матча запланировано на 19:00.
Источник — Sport.ua
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