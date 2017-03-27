Суперлига. Будивельник и Кремень проведут первый матч в Киеве

Кравцу могу возразить только в одном - что-то я не припомню, чтобы Девич и Эдмар играли в сборной...

Тут главное не сама критика, а ее тон. Когда человек, игравший всю жизнь за клубы которые никто н...

Та давали тебе, Лукаш, шанс, но выше Кравца и Мораеса ты не прыгнул, может справедливости ради, в...

Рауль Руїс Гонсалес Ріанчо вот кто выіиграл 2 Чемпа, Серега дно и слабак