НБА. Сакраменто вырвал победу над Клипперс

«Клипперс» – «Сакраменто» – 97:98 (24:24, 20:18, 32:23, 21:33)
«Клипперс»: Джордан (20 + 11 подборов), К. Пол (17 + 9 передач), Гриффин (17 + 6 подборов)
«Сакраменто»: Д. Коллисон (19), Хилд (15 + 7 подборов), Толливер (17)
«Милуоки» – «Чикаго» – 94:109 (31:29, 24:27, 24:35, 15:18)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (22 + 8 подборов), Монро (16), Миддлтон (14 + 6 подборов)
«Чикаго»: Миротич (28 + 8 подборов), Дж. Батлер (20 + 6 подборов + 14 передач), Рондо (18 + 9 подборов + 9 передач)
«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» – 137:125 (37:31, 42:28, 34:29, 24:37)
«Хьюстон»: Л. Уильямс (31), Ариза (24 + 6 подборов + 6 передач), Э. Гордон (24)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (39 + 11 подборов + 13 передач), Кантер (23), Оладипо (15)
«Бостон» – «Майами» – 112:108 (22:27, 31:31, 32:17, 27:33)
«Бостон»: А. Томас (30), Краудер (25 + 6 подборов), А. Джонсон (14 + 7 подборов + 5 передач)
«Майами»: Т. Джонсон (24), Джеймс Джонсон (20 + 5 подборов + 6 передач), Уайтсайд (19 + 15 подборов)
«Голден Стэйт» – «Мемфис» – 106:94 (25:28, 31:26, 27:27, 23:13)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (31), Стивен Карри (21 + 11 передач), Игудала (20 + 7 подборов)
«Мемфис»: Конли (29 + 6 передач), З. Рэндольф (15 + 5 подборов), ДжаМайкл Грин (13 + 8 подборов)
«Денвер» – «Нью-Орлеан» – 90:115 (26:29, 14:26, 19:32, 31:28)
«Денвер»: Мэйсон Пламли (16 + 6 подборов), Маррэй (13), Г. Харрис (13)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (31 + 15 подборов), Мотеюнас (13 + 8 подборов), Дрю Холидэй (13 + 6 подборов + 7 передач)
«Индиана» – «Филадельфия» – 107:94 (27:18, 24:27, 30:24, 26:25)
«Индиана»: Джордж (21 + 8 подборов), М. Тернер (17 + 16 подборов), Д. Тиг (16)
«Филадельфия»: Родригес (16), Лонг (15 + 10 подборов), Ковингтон (15)
«Лейкерс» – «Портленд» – 81:97 (17:22, 15:18, 24:37, 25:20)
«Лейкерс»: Расселл (22), Т. Эннис (14 + 5 передач), Кларксон (10 + 7 подборов + 6 передач)
«Портленд»: Лиллард (22 + 7 подборов + 5 передач), Крэбб (18 + 6 подборов), С. МакКоллум (13)
Источник — basket-planet.com
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