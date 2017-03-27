НБА. Сакраменто вырвал победу над Клипперс

Генрих МХИТАРЯН: «Я не могу всегда вести Армению за собой» - а Крішті може

Шева тоже мог. А этот слабак 😉

Во всяком случае чаще нежели Шахтёр! Динамо - 4 р, а Шахтёр - 3 р! Куда ты суешься со своим ШЛАКт...

А в 1/8 лч и на первое место чу динамо выводил не Ребров,а: Рауль Рианчо,Ленс,Драгович,Беланда,Гу...

бред вся барселона 200 нестоит только с пенальти выигруют

Тупоголовый! Я ещё раз повторяю: я никогда не опущусь до того умственно-отсталого уровня, которог...

Конкуренция в составе, вещь довольно субъективная. Бланко к примеру, играл себе тихонько в Карпат...

Один Ярмоленко да Кравец в сборной 6 голов в сумме забили! Хоть один игрок Шахтёра забил мяч? Та ...