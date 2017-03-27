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Майк ФРАТЕЛЛО «Лэнь хочет сыграть на Евробаскете-2017»

Экс-тренер сборной Украины рассказал, что игрок НБА приедет в лагерь сборной Украины этим летом

  • 27.03.2017 13:19
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brightsideofthesun.com. Алексей Лэнь
© brightsideofthesun.com. Алексей Лэнь
Бывший главный тренер сборной Украины Майк Фрателло, который сейчас работает комментатором на ТВ, во время трансляции поединка между командами НБА «Бруклин» Нетс - «Финикс» Санс сообщил приятную для украинских болельщиков новость. По словам наставника, центровой Финикса Алексей Лэнь планирует сыграть на Евробаскете-2017.
 
«Я поговорил с Лэнем перед игрой и сказал, что собирается отправиться в лагерь сборной Украины этим летом», - сообщил специалист.
 
Отметим, что будущий Евробаскет, в групповом раунде которого Украина сыграет против Литвы, Италии, Германии, Израиля и Грузии может стать дебютным для Лэня в составе национальной сборной. 

Источник — Федерация баскетбола Украины

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