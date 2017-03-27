Суперлига. Будивельник уверенно разбирается с Кремнем

«Будивельник» — «Кремень» 105:82 (27:19, 25:22, 22:21, 31:20)
«Будивельник»: Дугат (16 + 4 передачи), Филдс (19 + 4 подбора + 8 передач), Крутоус (9 + 5 передач), Винтоняк (10 + 7 подборов), Завадский (16 + 8 подборов) — старт; Отверченко (10), Луценко (10), Дроздов (7), Зотов (6 + 5 передач), Приймак (2).
«Кремень»: Кожемякин (15 + 4 потери), Кадыгроб (18 + 7 подборов), Луговцов (12 + 7 подборов), Байда (10), Хамзаев (14 + 9 подборов + 4 потери) — старт; Чигринов (11 + 5 подборов), Ясиненко (2), Нещерет.
Счет в серии — 1:0
Источник — Sport.ua
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