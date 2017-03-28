НБА. Сан-Антонио разбил Кливленд, 38-й трипл-дабл Уэстбрука

«Даллас» – «Оклахома-Сити» – 91:92 (26:25, 24:10, 19:22, 22:35)
«Даллас»: Новицки (15 + 8 подборов), Мэттьюс (15), Феррелл (13 + 5 передач)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (37 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (15 + 9 подборов), Т. Гибсон (13 + 6 подборов)
«Нью-Йорк» – «Детройт» – 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)
«Нью-Йорк»: Роуз (27 + 6 передач), Порзингис (25 + 8 подборов), Энтони (21 + 5 передач)
«Детройт»: Маркус Моррис (20), И. Смит (15 + 6 подборов + 5 передач), Т. Харрис (12)
«Сакраменто» – «Мемфис» – 91:90 (28:27, 23:22, 23:19, 17:22)
«Сакраменто»: Д. Коллисон (23 + 7 передач), Хилд (14), Коли-Стайн (12 + 9 подборов)
«Мемфис»: Конли (22 + 9 передач), З. Рэндольф (17 + 15 подборов), Б. Райт (11)
«Сан-Антонио» – «Кливленд» – 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (25 + 6 подборов + 6 передач), Олдридж (14 + 7 подборов), Джинобили (12)
«Кливленд»: Л. Джеймс (17 + 8 подборов + 8 передач), Т. Томпсон (11 + 7 подборов), Лав (9 + 7 подборов)
«Торонто» – «Орландо» – 131:112 (35:34, 38:23, 26:32, 32:23)
«Торонто»: ДеРозан (36), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Ибака (16 + 7 подборов)
«Орландо»: Э. Пэйтон (22 + 9 передач), Фурнье (20), Росс (17)
«Юта» – «Нью-Орлеан» – 108:100 (28:21, 28:30, 25:20, 27:29)
«Юта»: Гобер (20 + 19 подборов), Худ (20 + 6 подборов), Инглс (19)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (36 + 17 подборов), Дрю Холидэй (19 + 5 передач), Джордан Кроуфорд (14)
Источник — Sport.ua
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