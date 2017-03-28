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Болельщики бьют тревогу: МБК Николаев на грани распада

Игроки «муниципалов» не получают зарплату больше трех месяцев

  • 28.03.2017 20:47
  • 197 просмотров
  • 1 комментария
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Болельщики Николаева обратились к местным СМИ с просьбой обратить внимание на проблему трудного финансового положения клуба.

Игроки и тренеры подтверждают, что уже несколько месяцев не получают заработную плату и не имеют никаких перспектив по ликвидации задолженности.

Источник — Федерация баскетбола Украины

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Комментарии
    Mykhailo Stepanov
      Mykhailo Stepanov, 28.03.2017 21:32
    0
    а где же Николай Жук? Растворился как и его партия регионов?
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