Болельщики бьют тревогу: МБК Николаев на грани распада

Болельщики Николаева обратились к местным СМИ с просьбой обратить внимание на проблему трудного финансового положения клуба.
Игроки и тренеры подтверждают, что уже несколько месяцев не получают заработную плату и не имеют никаких перспектив по ликвидации задолженности.
Источник — Федерация баскетбола Украины
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