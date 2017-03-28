Суперлига. Будивельник и Мавпы проходят в полуфинал

БИПА – «Черкаськи Мавпы» – 61:66 (5:17, 17:19, 15:11, 24:19)
БИПА: Артамонов (8 + 5 передач + 6 перехватов), Слипенчук (7), Фандерберк (14 + 3 перехвата), Волчанов (16 + 8 подборов + 3 перехвата), Кушниров (12 + 5 подборов) – старт; Челован (2), Е. Ткаченко (2), Антонец, Жуковский, Попов (2 блок-шота)
«Черкаськи Мавпы»: Бояркин (4 – 6 потерь), Кольченко (4 + 7 подборов + 6 передач + 4 перехвата – 5 потерь), Кальниченко (17 + 5 подборов), Чумаков (4 + 6 подборов), Скапинцев (2) – старт; Ившин, И. Ткаченко, Сизов (4), Кобец (10 – 4 потери), С. Дэвис (13 + 9 подборов), Тихонов (8)
«Кремень» – «Будивельник» – 64:116 (15:39, 19:25, 17:27, 13:25)
«Кремень»: Кожемякин (7), Чигринов (9), Кадыгроб (7), Байда (11 + 5 передач), Хамзаев (20) – старт; Ясиненко (6 + 7 подборов), Луговцов (3 + 5 подборов), Нещерет, Хаблаков (1)
«Будивельник»: Б. Филдс (20 + 4 передачи), Дугат (14 + 3 перехвата), Крутоус (10 + 4 передачи), Винтоняк (23 + 11 подборов + 2 блок-шота), Завадский (4) – старт; Отверченко (24), Луценко (8 + 7 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Приймак (6 + 6 подборов), Зотов (5 + 8 подборов + 4 передачи), Дроздов (2 + 6 подборов)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.