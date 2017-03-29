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НБА. 12 очков и 7 подборов Лэня не помогли Финиксу одолеть Атланту

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 29.03.2017 09:36
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sportsrants.com. Алексей Лэнь
© sportsrants.com. Алексей Лэнь

«Атланта» – «Финикс» – 95:91 (27:12, 20:32, 24:24, 24:23)
«Атланта»: Шредер (27 + 6 подборов + 9 передач), Ильясова (18 + 12 подборов), Ховард (15 + 11 подборов)
«Финикс»: Т. Уоррен (24 + 8 подборов), Юлис (15 + 6 подборов + 10 передач), Деррик Джонс (13)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 25 минут набрал 12 очков (3/8 двухочковых, 0/1 трехочковых, 6/10 штрафных), совершил 7 подборов (2 в нападении), сделал 3 перехвата и поставил 1 блок-шот при 3 потерях и 4 фолах.

«Хьюстон» – «Голден Стэйт» – 106:113 (20:37, 32:23, 23:26, 31:27)
«Хьюстон»: Харден (24 + 11 подборов + 13 передач), Капела (21 + 7 подборов), Л. Уильямс (17)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (32 + 10 подборов + 7 передач), К. Томпсон (25 + 5 подборов), Др. Грин (19 + 9 подборов)

«Бруклин» – «Филадельфия» – 101:106 (24:31, 33:27, 21:21, 23:27)
«Бруклин»: Б. Лопес (26 + 9 подборов + 6 передач), Лин (11 + 6 подборов + 7 передач), Холлис-Джефферсон (11 + 7 подборов)
«Филадельфия»: Шарич  (23 + 7 подборов), Ковингтон (21 + 13 подборов), Луваву-Кабарро (17 + 9 подборов)

«Детройт» – «Майами» – 96:97 (24:24, 26:31, 19:23, 27:19)
«Детройт»: Колдуэлл-Поуп (25 + 5 подборов), И. Смит (19 + 6 передач), Т. Харрис (19 + 6 подборов)
«Майами»: Г. Драгич (28), Уайтсайд (17 + 9 подборов), Джеймс Джонсон (16 + 6 подборов)

«Индиана» – «Миннесота» – 114:115 (25:26, 32:33, 33:28, 24:28)
«Индиана»: Джордж (37 + 7 подборов), Д. Тиг (20 + 10 передач), Эллис (19 + 5 передач)
«Миннесота»: Таунс (37 + 12 подборов), Рубио (21 + 5 подборов + 10 передач), Дьенг (19 + 6 подборов)

«Лейкерс» – «Вашингтон» – 108:119 (27:27, 31:28, 37:27, 13:37)
«Лейкерс»: Расселл (28 + 6 подборов + 9 передач), Кларксон (22), Т. Эннис (11)
«Вашингтон»: Уолл (34 + 14 передач), Портер (16), Бил (16)

«Портленд» – «Денвер» – 122:113 (32:35, 34:29, 29:21, 27:28)
«Портленд»: С. МакКоллум (39 + 5 подборов), Нуркич (33 + 16 подборов), Лиллард (19 + 6 подборов + 7 передач)
«Денвер»: Нельсон (23), Г. Харрис (19), Йокич (17 + 8 подборов + 8 передач)

«Шарлотт» – «Милуоки» – 108:118 (24:35, 26:37, 26:22, 32:24)
«Шарлотт»: Уокер (26 + 5 передач), Камински (20), Дж. Лэмб (16)
«Милуоки»: Снелл (26), Я Адетокунбо (20 + 8 подборов), Брогдон (14 + 10 передач)

Источник — basket-planet.com

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