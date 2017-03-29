Суперлига. Днепр становится четвертым полуфиналистом

БК «Запорожье-ZOG» — «Днепр» 79:97 (14:22, 21:30, 21:24, 23:21) — полная статистика
«Запорожье-ZOG»: Буренко (9 + 3 перехвата), Рыбалко (4), Носков (13 + 5 подбора + 5 передач + 3 перехвата), Мальчевский (17 + 3 перехвата), Липовцев (8) — старт; Теряник (3), Буц (4), Лукьянов (12), Овдеенко (9).
«Днепр»: Мишула (16 + 5 подборов), Закурдаев (7 + 5 передач), Глебов (16 + 5 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (13 + 7 подборов + 4 передачи), Загреба (8 + 5 подборов) — старт; Вильховецкий (10), Дзюба (9 + 5 подборов), Шундель (2), Ревзин (0 + 4 подбора + 5 передач), Месяц (9), Шевченко (2 + 6 подборов), Ткачук.
Источник — Sport.ua
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