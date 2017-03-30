Украинский свингмэн «Монако» Сергей Гладырь в первой четверти ответного матча четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов ФИБА с «Динамо Сассари» после того, как его команда едва не потеряла мяч, на исходе времени на владение реализовал фантастический трехочковый из центрального круга.
Источник — Basket.com.ua
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