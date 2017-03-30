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Украинец Сергей Гладырь реализовал фантастический трехочковый

Баскетболист «Монако» забросил мяч в корзину практически из центрального круга

  • 30.03.2017 13:14
  • 284 просмотров
  • 2 комментария
Метки
twitter.com. Сергей Гладырь
© twitter.com. Сергей Гладырь

Украинский свингмэн «Монако» Сергей Гладырь в первой четверти ответного матча четвертьфинала плей-офф Лиги чемпионов ФИБА с «Динамо Сассари» после того, как его команда едва не потеряла мяч, на исходе времени на владение реализовал фантастический трехочковый из центрального круга.

Источник — Basket.com.ua

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 30.03.2017 13:31
    +1
    Він дуже потрібен збірній на євро
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    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 30.03.2017 13:43
    0
    Реально если подтянется Алекс Лень гладырь свят михайлюк есть надежда на чудо.
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