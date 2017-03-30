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НБА. Трип-дабл Уэстбрука с 57 очками

Разыгрывающий «Оклахомы» выдал очередной суперматч

  • 30.03.2017 13:14
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nba.com
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За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА.

«Сан-Антонио» – «Голден Стэйт» – 98:110 (33:17, 24:37, 20:30, 21:26)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (19 + 7 подборов + 5 передач), П. Газоль (18 + 8 подборов + 5 передач), Олдридж (17 + 6 подборов)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (29 + 11 передач), К. Томпсон (23), Уэст (15 + 5 передач)

«Орландо» – «Оклахома-Сити» – 106:114 ОТ (18:20, 31:24, 33:28, 20:30, 4:12)
«Орландо»: Фурнье (24 + 6 подборов + 5 передач), Росс (23), А. Гордон (13 + 5 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (57 + 13 подборов + 11 передач), Кантер (17 + 10 подборов), Оладипо (13 + 5 подборов)

«Бостон» – «Милуоки» – 100:103 (24:24, 25:31, 28:25, 23:23)
«Бостон»: А. Томас (32 + 5 подборов), Краудер (13), Брэдли (12 + 10 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (22 + 9 подборов), Миддлтон (19 + 6 подборов + 5 передач), Брогдон (16 + 9 передач)

«Мемфис» – «Индиана» – 110:97 (38:24, 34:29, 24:26, 14:18)
«Мемфис»: Конли (36 + 6 передач), В. Картер (21 + 8 подборов), З. Рэндольф (17 + 6 подборов)
«Индиана»: Джордж (22), А. Брукс (18), Т. Янг (16 + 13 подборов)

«Нью-Йорк» – «Майами» – 88:105 (22:24, 19:25, 27:28, 20:28)
«Нью-Йорк»: Порзингис (20 + 8 подборов), В. Эрнангомес (12 + 9 подборов), К. Ли (10)
«Майами»: Г. Драгич (20 + 7 подборов + 9 передач), Джеймс Джонсон (18 + 7 подборов), Дж. Ричардсон (17 + 5 перехватов)

«Нью-Орлеан» – «Даллас» – 121:118 (27:23, 36:28, 26:32, 32:35)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (30 + 13 подборов), Казинс (29 + 16 подборов + 6 передач), Дрю Холидэй (18 + 5 подборов + 7 передач)
«Даллас»: Новицки (23 + 7 подборов), Х. Барнс (19 + 8 подборов), Сет Карри (18)

«Торонто» – «Шарлотт» – 106:110 (19:22, 28:28, 27:16, 32:44)
«Торонто»: ДеРозан (28 + 6 подборов + 8 передач), К. Джозеф (18 + 7 подборов + 5 передач), Ибака (15)
«Шарлотт»: Белинелли (21 + 5 передач), Уокер (19), М. Уильямс (18 + 12 подборов)

«Филадельфия» – «Атланта» – 92:99 (18:25, 25:27, 27:27, 22:20)
«Филадельфия»: Р. Холмс (25 + 8 подборов), Шарич (15 + 7 подборов), МакКоннелл (13 + 8 передач)
«Атланта»: Ховард (22 + 20 подборов), Бэйзмор (19), Хардуэй (19)

«Клипперс» – «Вашингтон» – 133:124 (39:31, 35:32, 36:35, 23:26)
«Клипперс»: Редик (31), К. Пол (27 + 13 передач), Гриффин (26 + 10 подборов + 9 передач)
«Вашингтон»: Уолл (41 + 7 подборов + 8 передач), Бил (27), Джейсон Смит (14 + 8 подборов)

«Сакраменто» – «Юта» – 82:112 (14:34, 29:16, 24:28, 15:34)
«Сакраменто»: Хэйуорд (20 + 7 подборов), Худ (18), Гобер (16 + 15 подборов)
«Юта»: МакЛемор (22), Д. Коллисон (12), Лоусон (11) 

Источник — Sport.ua

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