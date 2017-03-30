МБК Николаев остался без главного тренера

МБК Миколаїв закінчив сезон у Суперлізі Парі-Матч, посівши сьоме підсумкове місце. У заключній частині турнірної дистанції клуб потерпав від фінансових проблем. Про перспективи їх подолання та плани на наступний сезон розповів у інтерв’ю клубній прес-службі президент Миколаєва Борис Безкоровайний.

- Борисе Яковичу, для МБК Миколаїв закінчився черговий чемпіонат України. Він був складним для клубу. Під сумнівом була саме участь в чемпіонаті, і в подальшому клуб «лихоманило» через фінансову нестабільність. Це було очевидно. Проте, команда вийшла в зону плей-оф і завершила чемпіонат на сьомому місці. Хотілося б знати, завдяки (або всупереч) чому це сталося, а також всім цікаво знати, які перспективи у МБК Миколаїв наступного сезону?

- Ви пам'ятаєте, що 2015 року клуб не юридично, але фактично припинив своє існування. Ми прийняли його з величезними боргами і, завдяки підтримці народного депутата України Бориса Юрійовича Козиря, зуміли ситуацію нормалізувати, заявитися в чемпіонаті, відіграти в ньому і посісти п'яте місце. 2016 рік був роком олімпійським і Б.Ю. Козирю, як главі Миколаївської філії НОК, довелося більше уваги приділяти нашим землякам олімпійцям і паралімпійцям. Тому перед початком цього сезону питання про перспективи клубу знову гостро постало. Фінансові можливості виявилися ще більш обмеженими. Вийти з цього глухого кута нам допомогла Федерація баскетболу України. Президент ФБУ Михайло Юрійович Бродський гарантував нам підтримку і свої обіцянки виконав, тим самим ще раз продемонструвавши приклад державного підходу до розвитку баскетболу в регіонах.

Перед початком сезону я говорив, що всієї суми, необхідної для бюджету клубу в новому сезоні, у нас немає, але є ряд домовленостей, що дозволяють його наповнити. Якщо вони спрацюють - добре, немає - виникнуть проблеми. На жаль, не всі домовленості виявилися виконаними і проблеми виникли. У зв'язку з цим я повинен, і щиро це роблю, подякувати депутатському корпусу обласної та міської рад, за те, що частину витрат клубу взяли на себе обласний та міський бюджети.

Ще однією, і головною підтримкою клубу була і залишається армія миколаївських уболівальників, які підтримували нас весь сезон, незважаючи на будь-які обставини. На останній грі чемпіонату їх було в залі стільки, скільки і на першій. За любов, за віру в команду наша їм сердечна подяка.

Тому, незважаючи на фінансові проблеми, і завдяки всім, хто нам допомагав, гравцям і працівникам клубу, ми, в міру сил, намагалися дарувати позитивні емоції цінителям баскетболу.

- Чутки про заборгованість із зарплати на даний момент мають під собою грунт?

- Так, заборгованість є.

- Тим не менш, команда дограла сезон до кінця…

- У ситуації, що склалася ми були максимально відвертими в спілкуванні з колективом і повинні подякувати гравцям за розуміння і терпіння. Після закінчення сезону ми обговорили фінансові відносини з кожним з гравців, узгодили терміни погашення заборгованостей і, я впевнений, спільними зусиллями з більшістю з них розрахуємося впродовж місяця-двох, з окремими гравцями трохи пізніше. У будь-якому випадку, до початку наступного сезону боргів не буде.

- Як ви оцінюєте роботу тренерського складу?

- Запрошуючи Сергія В'ячеславовича Кірлана, який ніколи не працював головним тренером команди Суперліги, і Максима Олександровича Шепілова, який щойно закінчив кар'єру гравця, ми розуміли, що ризикуємо. Але на запропоновану платню ніхто інший не погодився.

Робота головного тренера багатогранна і дуже складна. Об'єктивно оцінити її неможливо, скільки людей, стільки й думок. Але за посадою мені і членам правління годиться підбивати підсумки, давати оцінку і приймати рішення.

Ми не задоволені роботою Сергія В'ячеславовича. Із завданням - зайняти місце не нижче 6-го, він не впорався. У важких умовах, в яких знаходився клуб, він виявився найслабшою ланкою, не проявивши вміння адекватно реагувати на виклики, знаходити інші мотивації для гравців, крім фінансових, отримувати максимальну віддачу в кожному матчі, контролювати дисципліну. В результаті - ряд безглуздих поразок і втрачених перемог.

Незважаючи на те, що команду покинули окремі гравці, склад її був боєздатним, що і показала остання гра з Хіміком. При всіх об'єктивних труднощах і нестиковках сьоме місце не те, яке повинен був посідати клуб. З 26 березня 2017 року МБК Миколаїв співпрацю з С.В. Кірланом припинив. Підготовку до наступного сезону ми почнемо в серпні. З головним тренером визначимося раніше. Сподіваємося на плідне міжсезоння.