Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

МБК Николаев остался без главного тренера

Президент МБК «Николаев» рассказал о ситуации в команде

  • 30.03.2017 23:39
  • 62 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fbu.ua
© fbu.ua

МБК Миколаїв закінчив сезон у Суперлізі Парі-Матч, посівши сьоме підсумкове місце. У заключній частині турнірної дистанції клуб потерпав від фінансових проблем. Про перспективи їх подолання та плани на наступний сезон розповів у інтерв’ю клубній прес-службі президент Миколаєва Борис Безкоровайний. 

- Борисе Яковичу, для МБК Миколаїв закінчився черговий чемпіонат України. Він був складним для клубу. Під сумнівом була саме участь в чемпіонаті, і в подальшому клуб «лихоманило» через фінансову нестабільність. Це було очевидно. Проте, команда вийшла в зону плей-оф і завершила чемпіонат на сьомому місці. Хотілося б знати, завдяки (або всупереч) чому це сталося, а також всім цікаво знати, які перспективи у МБК Миколаїв наступного сезону?
- Ви пам'ятаєте, що 2015 року клуб не юридично, але фактично припинив своє існування. Ми прийняли його з величезними боргами і, завдяки підтримці народного депутата України Бориса Юрійовича Козиря, зуміли ситуацію нормалізувати, заявитися в чемпіонаті, відіграти в ньому і посісти п'яте місце. 2016 рік був роком олімпійським і Б.Ю. Козирю, як главі Миколаївської філії НОК, довелося більше уваги приділяти нашим землякам олімпійцям і паралімпійцям. Тому перед початком цього сезону питання про перспективи клубу знову гостро постало. Фінансові можливості виявилися ще більш обмеженими. Вийти з цього глухого кута нам допомогла Федерація баскетболу України. Президент ФБУ Михайло Юрійович Бродський гарантував нам підтримку і свої обіцянки виконав, тим самим ще раз продемонструвавши приклад державного підходу до розвитку баскетболу в регіонах.

Перед початком сезону я говорив, що всієї суми, необхідної для бюджету клубу в новому сезоні, у нас немає, але є ряд домовленостей, що дозволяють його наповнити. Якщо вони спрацюють - добре, немає - виникнуть проблеми. На жаль, не всі домовленості виявилися виконаними і проблеми виникли. У зв'язку з цим я повинен, і щиро це роблю, подякувати депутатському корпусу обласної та міської рад, за те, що частину витрат клубу взяли на себе обласний та міський бюджети.
Ще однією, і головною підтримкою клубу була і залишається армія миколаївських уболівальників, які підтримували нас весь сезон, незважаючи на будь-які обставини. На останній грі чемпіонату їх було в залі стільки, скільки і на першій. За любов, за віру в команду наша їм сердечна подяка.
Тому, незважаючи на фінансові проблеми, і завдяки всім, хто нам допомагав, гравцям і працівникам клубу, ми, в міру сил, намагалися дарувати позитивні емоції цінителям баскетболу.

- Чутки про заборгованість із зарплати на даний момент мають під собою грунт?
- Так, заборгованість є.

- Тим не менш, команда дограла сезон до кінця…
- У ситуації, що склалася ми були максимально відвертими в спілкуванні з колективом і повинні подякувати гравцям за розуміння і терпіння. Після закінчення сезону ми обговорили фінансові відносини з кожним з гравців, узгодили терміни погашення заборгованостей і, я впевнений, спільними зусиллями з більшістю з них розрахуємося впродовж місяця-двох, з окремими гравцями трохи пізніше. У будь-якому випадку, до початку наступного сезону боргів не буде.

- Як ви оцінюєте роботу тренерського складу?
- Запрошуючи Сергія В'ячеславовича Кірлана, який ніколи не працював головним тренером команди Суперліги, і Максима Олександровича Шепілова, який щойно закінчив кар'єру гравця, ми розуміли, що ризикуємо. Але на запропоновану платню ніхто інший не погодився.
Робота головного тренера багатогранна і дуже складна. Об'єктивно оцінити її неможливо, скільки людей, стільки й думок. Але за посадою мені і членам правління годиться підбивати підсумки, давати оцінку і приймати рішення.
Ми не задоволені роботою Сергія В'ячеславовича. Із завданням - зайняти місце не нижче 6-го, він не впорався. У важких умовах, в яких знаходився клуб, він виявився найслабшою ланкою, не проявивши вміння адекватно реагувати на виклики, знаходити інші мотивації для гравців, крім фінансових, отримувати максимальну віддачу в кожному матчі, контролювати дисципліну. В результаті - ряд безглуздих поразок і втрачених перемог.
Незважаючи на те, що команду покинули окремі гравці, склад її був боєздатним, що і показала остання гра з Хіміком. При всіх об'єктивних труднощах і нестиковках сьоме місце не те, яке повинен був посідати клуб. З 26 березня 2017 року МБК Миколаїв співпрацю з С.В. Кірланом припинив. Підготовку до наступного сезону ми почнемо в серпні. З головним тренером визначимося раніше. Сподіваємося на плідне міжсезоння.

 

Источник — Федерация баскетбола Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.