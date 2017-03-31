НБА. 12 очков Лэня и третье подряд поражение Кливленда

«Финикс» – «Клипперс» – 118:124 (35:31, 24:36, 33:26, 26:31)
«Финикс»: Д. Букер (33 + 9 передач), Крисс (20 + 6 подборов), Юлис (16 + 13 передач)
«Клипперс»: Гриффин (31 + 7 подборов), К. Пол (29 + 5 подборов + 10 передач), Джамал Кроуфорд (19)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 18 минут набрал 12 очков (4/4 двухочковых, 4/6 штрафных), совершил 3 подбора (1 в нападении) и поставил 1 блок-шот при 2 потерях и 3 фолах.
«Чикаго» – «Кливленд» – 99:93 (22:28, 19:22, 37:21, 21:22)
«Чикаго»: Миротич (28 + 10 подборов), Дж. Батлер (25 + 6 подборов + 5 передач), Вэлентайн (12 + 6 подборов)
«Кливленд»: Л. Джеймс (26 + 10 подборов + 8 передач), Ирвинг (20), Джей Ар Смит (12)
«Портленд» – «Хьюстон» – 117:107 (32:31, 33:25, 31:29, 21:22)
«Портленд»: Лиллард (31 + 11 передач), Нуркич (19 + 11 подборов), Харклесс (17 + 6 подборов)
«Хьюстон»: Харден (30 + 8 подборов), Ариза (17 + 5 подборов + 6 перехватов), Нене (14 + 7 подборов)
«Детройт» – «Бруклин» – 90:89 (16:18, 19:21, 24:24, 31:26)
«Детройт»: Маркус Моррис (28 + 13 подборов), И. Смит (21 + 6 подборов + 5 передач), Колдуэлл-Поуп (12)
«Бруклин»: Килпатрик (15), Холлис-Джефферсон (14 + 9 подборов), Лин (14 + 5 подборов)
«Миннесота» – «Лейкерс» – 119:104 (37:37, 30:23, 29:22, 23:22)
«Миннесота»: Рубио (33 + 5 подборов + 10 передач), Таунс (32 + 9 подборов), Уиггинс (27)
«Лейкерс»: Кларксон (18 + 7 передач), Блэк (15 + 9 подборов), Расселл (14 + 6 передач)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.