НБА. ЛеБрон Джеймс обогнал Шакила О'Нила по набранным очкам

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго», довел их общее количество за карьеру до 28 599 (27.1 в среднем за игру). Таким образом он обогнал Шакила О'Нила и вышел на седьмое место по общей результативности в истории лиги.

Теперь впереди 32-летнего Джеймса остаются только Дирк Новицки (30 181 очко), Уилт Чемберлен (31 419), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).