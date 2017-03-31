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НБА. ЛеБрон Джеймс обогнал Шакила О'Нила по набранным очкам

Форвард «Кливленда» вышел на седьмое место по количеству набранных очков за всю историю НБА

  • 31.03.2017 12:42
  • 207 просмотров
  • 1 комментария
Метки
nba.com. Леброн Джеймс
© nba.com. Леброн Джеймс

Форвард «Кливленда» ЛеБрон Джеймс, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго», довел их общее количество за карьеру до 28 599 (27.1 в среднем за игру). Таким образом он обогнал Шакила О'Нила и вышел на седьмое место по общей результативности в истории лиги.

Теперь впереди 32-летнего Джеймса остаются только Дирк Новицки (30 181 очко), Уилт Чемберлен (31 419), Майкл Джордан (32 292), Коби Брайант (33 643), Карл Мэлоун (36 928) и Карим Абдул-Джаббар (38 387).

 

Источник — Планета Баскетбол

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Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 31.03.2017 12:49
    0
    На 3 место вполне по силам выйти
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