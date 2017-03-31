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Финал четырех примет Тенерифе

Сильнейшего в Лиге чемпионов определят в Испании

  • 31.03.2017 20:09
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Финал четырех баскетбольной Лиги чемпионов пройдет на острове Тенерифе, который входит в состав Канарских островов Испании.

Полуфинальные поединки пройдут 28 апреля, а финал – 30-го апреля.

За право стать лучшей командой сезона поборются «Банвит» (Турция), «Венеция» (Италия), «Тенерифе» (Испания) и «Монако» (Франция).

Жеребьевка состоится 6 апреля.

Источник — Sport.ua

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