Финал четырех примет Тенерифе

Финал четырех баскетбольной Лиги чемпионов пройдет на острове Тенерифе, который входит в состав Канарских островов Испании.
Полуфинальные поединки пройдут 28 апреля, а финал – 30-го апреля.
За право стать лучшей командой сезона поборются «Банвит» (Турция), «Венеция» (Италия), «Тенерифе» (Испания) и «Монако» (Франция).
Жеребьевка состоится 6 апреля.
Источник — Sport.ua
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