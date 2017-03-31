Сергей КИРЛАН: «МБК Николаев подводят к завершению клубной истории»

Главный тренер МБК «Николаев» Сергей Кирлан, которого вчера уволил президент МБК Борис Безкоровайный, уверен, что действия и решения нынешнего руководства клуба подводят команду к завершению своей истории, подрывают ее моральный дух.



— Узнал о своем увольнении из статьи в интернете, видимо, не хватило смелости сказать все это в глаза. Когда мне предложили возглавить команду, я не задавал вопросы о материальной выгоде, зная о непростой финансовой ситуации в клубе, искренне хотел помочь своему клубу. Хочу поблагодарить Михаила Козыря и Бориса Козыря – они не дали МБК «Николаев» исчезнуть из баскетбольной карты нашей страны. К своему глубокому сожалению хочу констатировать факт, что нынешний президент МБК своими действиями подводит клуб к завершению своей истории. Николаевские болельщики могут лишиться МБК «Николаев», который является визитной карточкой города, - рассказал Сергей Кирлан.



Кроме того он прокомментировал заявление Бориса Безкоровайного, который упрекнул тренера в том, что тот не мог находить другие мотивации для игроков, кроме финансовых.



— Сезон 2016-2017 для МБК начинался с потерь воспитанников СДЮШОР №4 Сергея Вершинина и Виктора Мальцева, которые с согласия президента покинули клуб. Комплектация команды проходила без четкой ясности о бюджете клуба – я вынужден был приглашать игроков не по их способностям, а исходя из наименьшей суммы зарплаты. Опять же, подготовительные сборы команды были неполноценными, команда не смогла выехать в Тисовец, как и годом ранее. Только благодаря Центру Олимпийской подготовки смогли провести ряд лицензионных турниров. Не смотря на все трудности мне удалось подготовить команду, поставить ей игру. Тому подтверждение – «незапланированные» победы в первом круге, - объяснил Сергей Кирлан.



Отдельно тренер ответил на претензию президента МБК, мол, с задачей - занять место не ниже 6-го, Сергей Кирлан не справился.



— Впервые о задачах на сезон попасть в 6-ку лучших команд из уст президента клуба игроки услышали под конец второго круга. Когда после поражения в Кременчуге президент объявил о штрафе, наложенном на команду. Изначально мне, как тренеру, поставили задачу побеждать в каждом матче, навязывая борьбу более сильным соперникам. О каких штрафах может идти речь, если нет премий за победу. После этого моральный дух команды был подорван. За этим последовали два крупных поражения от команды Кривого Рога. К тому же это совпало с отъездом из команды одного из ведущих игроков Константина Аникиенко. Далее мы лишились Александра Кушнирова. А в это время наши соперники перестраивали свои команды, усиливая их более опытными исполнителями, - подчеркнул Сергей Кирлан.



Специалист сказал, что Бориса Безкоровайного, видимо, не устраивало рвение игроков, поэтому он и принял решение деморализовать игроков еще больше – перед игрой с черкасским клубом он объявил, что не видит перспектив в существовании клуба.



— Он добавил, что в ближайшее время не ожидается оплаты труда игроков команды, - пояснил Сергей Кирлан.