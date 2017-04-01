Неделя рекордов, 70 очков Букера, неплохая игра Лэня

Джеймс обошел О'Нила

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набрав 26 очков в матче с «Чикаго», довел общее количество пунктов за карьеру до 28 599. Таким образом, он обогнал Шакила О'Нила и вышел на седьмое место по общей результативности в истории НБА. Теперь впереди Джеймса Дирк Новицки с 30 181 очком в активе.

Смешная реакция центрового на это

Картер обошел Аллена

Винс Картер обошел Рэя Аллена по количеству набранных за карьеру очков и вышел на 22-е место в списке лучших бомбардиров. После матча с «Мемфисом», в котором ветеран набрал 21 очко, в его активе 24 511 пункт. На 21-м месте находится Патрик Юинг, на счету которого 24 815 очков.

70 очков от Букера

20-летний защитник «Финикса» Девин Букер набрал 70 очков в проигранном матче с «Бостоном» (120:130). Этот показатель является лучшим с 2006 года, когда Кобе Брайант отправил 81 очко в кольцо «Торонто». Талант «Санс» стал только шестым (Уилт Чемберлен, Кобе Брайант, Дэвид Томпсон, Элджин Бэйлор и Дэвид Робинсон) игроком в истории, который набирал 70 пунктов за матч и при этом самым молодым. За 45 минут на площадке Букер реализовал 21 из 40 с игры, включая 4 из 11 из-за дуги, а также 24 из 26 с линии. Да, команда, явно играла во второй половине на него, но этот рекорд будет жить.

Хорошая неделя Лэня

Украинец Алексей Лэнь на неделе провел четыре поединка и только в одном из них покинул паркет не с двойным показателем в графе очков. Это случилось в матче против «Шарлотт», в котором украинский баскетболист за 22 минуты набрал восемь очков. Во встречах с «Клипперс» и «Атлантой» у Лэня по итогам матчей было по 12 очков, при этом в игре с «Хоукс» центровой отметился также и семью подборами при одном блоке и трех перехватах. В еще одном матче на неделе против «Бостона» Лэнь отыграл рекордные за последнее время 26 минут и набрал 11 пунктов.

Рекорд по трешкам

Баскетболисты «Хьюстона» сумел установить новый рекорд по точному количеству дальних бросков за сезон - 1083 (14,4 в среднем за игру). Предыдущий рекорд принадлежал «Голден Стэйту». При этом у «Рокетс» остается еще семь поединков, чтобы еще улучшить достижение.

Керр и «Голден Стэйт» также с достижениями

«Голден Стэйт» стал первой командой после легендарных «Чикаго» времен Майкла Джордана, которая побеждает минимум в 60 матчах за регулярный чемпионат в трех сезонах подряд. Ранее такой показатель покорялся пятью командам, а «Лейкерс» побеждали минимум 60 раз в регулярке на протяжении четырех сезонов подряд.

В тоже время наставник «Голден Стэйт» Стив Керр сумел одержать 200 победу в 238 поединке. Предыдущий лучший результат принадлежал Филу Джексону, который выиграл 200 из 270 первых поединков в НБА.

Ноа дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов

Лига дисквалифицировала центрового «Нью-Йорка» Жоакима Ноа на 20 матчей за употребление запрещенных препаратов. Таким образом, он пропустит десять матчей этого сезона и десять на старте следующего. При этом сообщается, что баскетболист нарушил правила непреднамеренно и неосознанно.

Самые забавные моменты недели

Турнирные перестановки

На неделе «Кливленд», который проиграл три матча подряд, а также шесть из последних десяти, потерял лидерство в своей конференции. Теперь на Востоке лидирует «Бостон» с показателем 48-27, но «Кавс» всего лишь в шаге от конкурентов с показателем 47-27.

В тоже время на Востоке себе точно плей-офф обеспечили «Вашингтон» и «Торонто», а вот «Орландо», «Филадельфия» и «Нью-Йорк» уже потеряли все шансы на выход в пост-сезон. «Шарлотт» и «Детройт», который проиграл восемь матчей из последних десяти, находятся в тяжелом положении, -3 победы, в борьбе за плей-офф.





На Западе на неделе сразу три клуба официально пробились в плей-офф. Это сделали «Юта», «Клипперс» и «Оклахома». В тоже время «Сакраменто» прекратил борьбу за плей-офф. За две оставшиеся путевки, а фактически одну, так как «Мемфис» в ближайшее время должен оформить ее, поборются только «Портленд» и «Денвер». У других команд шансов на пост-сезон практически нет.





Виктор ЯРЕМУС