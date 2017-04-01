НБА. Кливленд обыграл Филадельфию, Голден Стэйт – Хьюстон

«Голден Стэйт» – «Хьюстон» – 107:98 (23:25, 33:36, 27:24, 24:13)

«Голден Стэйт»: Стефен Карри (24 + 7 подборов + 5 передач), К. Томпсон (20 + 8 подборов), Игудала (14 + 5 подборов + 5 передач)

«Хьюстон»: Харден (17 + 12 подборов + 8 передач), Ариза (15), Э. Гордон (15)



«Кливленд» – «Филадельфия» – 122:105 (32:29, 38:23, 34:25, 18:28)

«Кливленд»: Л. Джеймс (34 + 9 подборов + 6 передач), Ирвинг (24 + 9 передач), К. Лав (18 + 10 подборов)

«Филадельфия»: Р. Холмс (19 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (19), Лонг (16)



«Оклахома-Сити» – «Сан-Антонио» – 95:100 (25:16, 29:25, 22:30, 19:29)

«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (32 + 15 подборов + 12 передач), Оладипо (16), С. Адамс (13 + 7 подборов)

«Сан-Антонио»: К. Леонард (28 + 8 подборов), П. Газоль (17), Олдридж (14 + 10 подборов)



«Бостон» – «Орландо» – 117:116 (31:29, 26:35, 35:26, 25:26)

«Бостон»: А. Томас (35 + 7 передач), Краудер (18 + 5 подборов), Хорфорд (12 + 9 подборов + 6 передач)

«Орландо»: А. Гордон (32 + 16 подборов), Фурнье (20), Росс (17)



«Майами» – «Нью-Йорк» – 94:98 (29:33, 26:26, 20:18, 19:21)

«Майами»: Г. Драгич (22 + 5 передач), Уайтсайд (17 + 16 подборов), Т. Джонсон (15)

«Нью-Йорк»: Порзингис (22 + 7 подборов), К. Ли (20), Джастин Холидэй (12)



«Мемфис» – «Даллас» – 99:90 (21:19, 34:15, 18:28, 26:28)

«Мемфис»: Конли (28 + 5 подборов + 6 передач), З. Рэндольф (22 + 12 подборов), Дэниелс (21)

«Даллас»: Новицки (13 + 12 подборов), Мэттьюс (13 + 7 передач), Бареа (13 + 5 передач)



«Милуоки» – «Детройт» – 108:105 ОТ (35:22, 21:26, 15:25, 24:22, 13:10)

«Милуоки»: Я. Адетокунбо (28 + 14 подборов + 9 передач), Миддлтон (25 + 10 подборов), Мэйкер (23)

«Детройт»: Т. Харрис (23 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (17 + 8 подборов), Б. Удрих (16 + 8 передач)



«Нью-Орлеан» – «Сакраменто» – 117:89 (32:19, 26:19, 26:26, 33:25)

«Нью-Орлеан»: Казинс (37 + 13 подборов), Э. Дэвис (19 + 12 подборов), И. Мур (13)

«Сакраменто»: МакЛемор (15 + 8 подборов), Хилд (13 + 8 подборов), Лабиссьер (13 + 8 подборов)



«Торонто» – «Индиана» – 111:100 (28:25, 18:23, 34:20, 31:32)

«Торонто»: ДеРозан (40 + 9 подборов), Валанчюнас (16 + 17 подборов), Ибака (15 + 12 подборов)

«Индиана»: Джордж (28 + 9 подборов), Д. Тиг (19 + 5 передач), Майлс (15)



«Шарлотт» – «Денвер» – 122:114 (24:32, 32:24, 30:38, 36:20)

«Шарлотт»: Уокер (31 + 8 передач), Камински (22), Батюм (13 + 5 подборов + 9 передач)

«Денвер»: Йокич (26 + 13 подборов + 10 передач), Г. Харрис (20 + 5 подборов), Галлинари (19 + 5 подборов)



«Юта» – «Вашингтон» – 95:88 (24:19, 18:20, 22:22, 31:27)

«Юта»: Хэйуорд (19 + 7 подборов), Гобер (16 + 10 подборов), Мэк (15 + 5 подборов)

«Вашингтон»: Бил (27), Уолл (16 + 5 передач), Боян Богданович (10)