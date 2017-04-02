НБА. Финикс проиграл Портленду, несмотря на 12 очков и 7 подборов Лэня

«Портленд» – «Финикс» – 130:117 (37:21, 26:32, 34:34, 33:30)
«Портленд»: Лиллард (31 + 5 подборов + 7 передач), С. МакКоллум (29 + 5 подборов + 7 передач), Э. Тернер (18)
«Финикс»: Д. Букер (31 + 7 передач), Т. Уоррен (25 + 5 подборов), Крисс (19 + 13 подборов)
Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 16 минут набрал 12 очков (5/6 двухочковых, 2/2 штрафных), совершил 7 подборов (4 в нападении) и поставил 2 блок-шота при 1 потере и 6 фолах.
«Бруклин» – «Орландо» – 121:111 (33:33, 27:20, 29:36, 32:22)
«Бруклин»: Б. Лопес (30 + 7 подборов), Т. Букер (23 + 8 подборов), Килпатрик (15 + 5 подборов)
«Орландо»: Вучевич (27 + 11 подборов), А. Гордон (22 + 15 подборов + 5 передач), Э. Пэйтон (20 + 11 подборов + 11 передач)
«Клипперс» – «Лейкерс» – 115:104 (28:22, 27:28, 38:22, 22:32)
«Клипперс»: Гриффин (36 + 8 подборов + 5 передач), К. Пол (29 + 12 передач), Редик (19 + 5 подборов)
«Лейкерс»: Нваба (19 + 6 подборов), Ингрэм (18 + 5 подборов), Т. Робинсон (16 + 9 подборов)
«Миннесота» – «Сакраменто» – 117:123 (31:18, 28:37, 26:36, 32:32)
«Миннесота»: Уиггинс (32), Таунс (26 + 11 подборов), Рубио (11 + 6 подборов + 13 передач)
«Сакраменто»: Хилд (22), Лоусон (21 + 11 передач), Л. Гэллоуэй (17)
«Чикаго» – «Атланта» – 106:104 (23:21, 29:25, 27:38, 27:20)
«Чикаго»: Дж. Батлер (33 + 5 подборов + 8 передач), Рондо (25 + 11 подборов + 6 передач), Вэлентайн (13)
«Атланта»: Шредер (29 + 7 подборов + 6 передач), Хардуэй (20 + 5 подборов + 5 передач), Ховард (13 + 12 подборов)
Источник — basket-planet.com
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