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НБА. Лэнь заработал 10 очков, Финикс уступил Хьюстону

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 03.04.2017 11:14
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nba.com. Алексей Лэнь
© nba.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Хьюстон» – 116:123 (21:31, 33:28, 29:31, 33:33)
«Финикс»: Юлис (34 + 9 подборов + 9 передач), Д. Букер (27 + 5 подборов + 9 передач), Дадли (15 + 9 подборов)
«Хьюстон»: Беверли (26 + 8 подборов + 9 передач), Л. Уильямс (23), Э. Гордон (22 + 6 подборов + 5 передач)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 28 минут набрал 10 очков (2/6 двухочковых, 6/6 штрафных), совершил 12 подборов (3 в нападении) и поставил 4 блок-шота при 2 потерях и 2 фолах.

«Оклахома-Сити» – «Шарлотт» – 101:113 (22:31, 32:28, 16:25, 31:29)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (40 + 13 подборов + 10 передач), Оладипо (19 + 6 передач), Роберсон (12 + 6 подборов)
«Шарлотт»: Уокер (29), Камински (18), Кидд-Гилкрист (16 + 6 подборов)

«Сан-Антонио» – «Юта» – 109:103 (33:28, 21:24, 34:26, 21:25)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (25 + 7 передач), Т. Паркер (21 + 5 передач), Дж. Симмонс (17)
«Юта»: Гобер (19 + 14 подборов + 5 передач), Диао (19), Хэйуорд (16)

«Голден Стэйт» – «Вашингтон» – 139:115 (35:30, 32:27, 39:31, 33:27)
«Голден Стэйт»: Стивен Карри (42 + 8 передач), К. Томпсон (23), Ливингстон (17 + 7 подборов)
«Вашингтон»: Боян Богданович (20 + 6 подборов), Бил (20 + 5 передач), Уолл (15 + 5 подборов + 11 передач)

«Кливленд» – «Индиана» – 135:130 ОТ (26:27, 34:26, 23:24, 21:27, 31:26)
«Кливленд»: Джеймс (41 + 16 подборов + 11 передач), Ирвинг (23 + 5 подборов + 7 передач), К. Лав (20 + 12 подборов)
«Индиана»: Джордж (43 + 9 подборов + 9 передач), Майлс (27 + 6 подборов), Т. Янг (19 + 9 подборов)

«Лейкерс» – «Мемфис» – 108:103 (22:27, 28:22, 29:31, 29:23)
«Лейкерс»: Расселл (28 + 6 подборов + 5 передач), Дж. Рэндл (18 + 11 подборов), Ингрэм (13)
«Мемфис»: Конли (20 + 12 передач), Дэниелс (20), Брэндан Райт (16)

«Милуоки» – «Даллас» – 105:109 (28:31, 25:22, 25:22, 27:34)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (31 + 15 подборов + 9 передач), Деллаведова (14 + 6 передач), Миддлтон (13 + 5 подборов)
«Даллас»: Х. Барнс (31), Бареа (17 + 6 передач), Новицки (17 + 5 подборов)

«Бруклин» – «Атланта» – 91:82 (29:24, 17:19, 24:18, 21:21)
«Бруклин»: Б. Лопес (29 + 5 подборов + 5 передач), Лин (15 + 6 подборов + 6 передач), Холлис-Джефферсон (11 + 5 передач)
«Атланта»: Шредер (16 + 5 подборов + 8 передач), Хардуэй (14 + 6 подборов), Миллсэп (14)

«Майами» – «Денвер» – 113:116 (30:37, 28:31, 29:25, 26:23)

«Нью-Орлеан» – «Чикаго» – 110:117 (21:28, 26:35, 32:24, 31:30)

«Торонто» – «Филадельфия» – 113:105 (28:29, 31:20, 27:27, 27:29)

Источник — basket-planet.com

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