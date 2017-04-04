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Украинец Кирилл Фесенко получил травму колена

У баскетболиста «Авеллино» диагностировано повреждение внутренних боковых связок

  • 04.04.2017 07:39
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fbu.ua. Кирилл Фесенко
© fbu.ua. Кирилл Фесенко

Украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко на тренировке получил повреждение внутренних боковых связок левого колена, сообщает официальный сайт клуба. МРТ-обследование выявило у него наличие жидкости. Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока станут известны после дополнительных анализов.

В нынешнем сезоне Фесенко набирает по 12.0 очков и совершает по 7.3 подбора за 23 минуты в среднем за игру в Серии А и записывал в актив по 9.7 очка и 8.1 подбора за 22 минуты в Лиге чемпионов ФИБА.

Источник — basket-planet.com

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