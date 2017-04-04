Украинец Кирилл Фесенко получил травму колена

Украинский центровой «Авеллино» Кирилл Фесенко на тренировке получил повреждение внутренних боковых связок левого колена, сообщает официальный сайт клуба. МРТ-обследование выявило у него наличие жидкости. Степень серьезности травмы и сроки восстановления игрока станут известны после дополнительных анализов.
В нынешнем сезоне Фесенко набирает по 12.0 очков и совершает по 7.3 подбора за 23 минуты в среднем за игру в Серии А и записывал в актив по 9.7 очка и 8.1 подбора за 22 минуты в Лиге чемпионов ФИБА.
Источник — basket-planet.com
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