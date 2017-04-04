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НБА. 34 очка Таунса помогли Миннесоте одолеть Портленд

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата НБА

  • 04.04.2017 10:27
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nba.com. Карл-Энтони Таунс
© nba.com. Карл-Энтони Таунс

«Миннесота» – «Портленд» – 110:109 (29:23, 20:34, 37:26, 24:26)
«Миннесота»: Таунс (34 + 12 подборов), Уиггинс (29), Раш (12 + 7 подборов + 2 блок-шота)
«Портленд»: Лиллард (25 + 6 передач), Амину (20 + 7 подборов + 5 передач + 3 блок-шота), Харклесс (17 + 8 подборов)

Источник — basket-planet.com

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