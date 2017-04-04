Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

НБА. Джимми Батлер и Стефен Карри – лучшие игроки недели

Определены игроки недели в НБА

  • 04.04.2017 14:04
  • 55 просмотров
  • 0 комментария
Метки
nba.com. Стефен Карри
© nba.com. Стефен Карри

Атакующий защитник «Чикаго» Джимми Батлер и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признаны лучшими игроками НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно по итогам минувшей недели.

Батлер привел «Буллс» к победам во всех 3 встречах недели, набирая по 32.5 очков, совершая по 5.8 подбора и отдавая по 6.0 передач в среднем за игру.

«Уорриорс» с Карри выиграли все 4 поединка за семь дней, а сам защитник в них записывал в актив по 31.8 очка, 5.5 подбора и 7.8 передачи за матч.

Другими претендентами на звание лучших были Кемба Уокер («Шарлотт»), Блэйк Гриффин и Крис Пол (оба «Клипперс»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Си Джей МакКоллум и Дэмьен Лиллард (оба «Портленд»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), ДеМар ДеРозан и Йонас Валанчюнас (оба «Торонто»).

Источник — Планета Баскетбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.