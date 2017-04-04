НБА. Джимми Батлер и Стефен Карри – лучшие игроки недели

Атакующий защитник «Чикаго» Джимми Батлер и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признаны лучшими игроками НБА в Восточной и Западной конференциях соответственно по итогам минувшей недели.



Батлер привел «Буллс» к победам во всех 3 встречах недели, набирая по 32.5 очков, совершая по 5.8 подбора и отдавая по 6.0 передач в среднем за игру.



«Уорриорс» с Карри выиграли все 4 поединка за семь дней, а сам защитник в них записывал в актив по 31.8 очка, 5.5 подбора и 7.8 передачи за матч.



Другими претендентами на звание лучших были Кемба Уокер («Шарлотт»), Блэйк Гриффин и Крис Пол (оба «Клипперс»), Энтони Дэвис («Нью-Орлеан»), Си Джей МакКоллум и Дэмьен Лиллард (оба «Портленд»), Кавай Леонард («Сан-Антонио»), ДеМар ДеРозан и Йонас Валанчюнас (оба «Торонто»).