НБА. Уэстбрук оформил трипл-дабл, Дэвис и Томпсон набрали по 41 очку

«Голден Стэйт» – «Миннесота» – 121:107 (32:32, 36:28, 36:26, 17:21)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (41), Стивен Карри (19 + 9 передач), М. Барнс (12 + 6 подборов)
«Миннесота»: Мухаммад (24 + 11 подборов), Уиггинс (24), Таунс (21 + 6 подборов)
«Кливленд» – «Орландо» – 122:102 (28:31, 25:24, 43:20, 26:27)
«Кливленд»: К. Лав (28 + 11 подборов), Ирвинг (24 + 8 передач), Джей Ар Смит (19 + 5 подборов)
«Орландо»: Фурнье (21), Хезонья (13), Э. Пэйтон (12 + 6 передач)
«Оклахома-Сити» – «Милуоки» – 110:79 (28:20, 35:19, 26:20, 21:20)
«Оклахома-Сити»: Кантер (17 + 5 подборов), Уэстбрук (12 + 13 подборов + 13 передач), Т. Гибсон (12)
«Милуоки»: Бизли (14), Я. Адетокунбо (11 + 10 подборов), Ховс (10 + 5 подборов)
«Сан-Антонио» – «Мемфис» – 95:89 ОТ (14:16, 19:19, 27:16, 24:33, 11:5)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (32 + 12 подборов), Олдридж (15 + 6 подборов), П. Газоль (12 + 11 подборов)
«Мемфис»: Конли (19 + 6 передач), З. Рэндольф (18 + 16 подборов), М. Газоль (11 + 6 подборов + 7 передач)
«Вашингтон» – «Шарлотт» – 118:111 (22:24, 29:39, 36:18, 31:30)
«Вашингтон»: Уолл (23 + 13 передач), Бил (19), Джейсон Смит (17 + 5 подборов)
«Шарлотт»: Уокер (37 + 5 подборов), Белинелли (16), Батюм (13 + 8 передач)
«Индиана» – «Торонто» – 108:90 (18:26, 22:25, 37:24, 31:15)
«Индиана»: Джордж (35 + 10 подборов), Д. Тиг (20 + 6 передач), Т. Янг (15 + 11 подборов)
«Торонто»: ДеРозан (27), Дем. Кэрролл (11), Валанчюнас (10 + 10 подборов)
«Нью-Йорк» – «Чикаго» – 100:91 (29:24, 25:16, 26:24, 20:27)
«Нью-Йорк»: Энтони (23 + 7 подборов), К. Ли (14), Ндур (13 + 12 подборов)
«Чикаго»: Дж. Батлер (26), Миротич (21 + 10 подборов), Морроу (15)
«Нью-Орлеан» – «Денвер» – 131:134 (31:27, 44:42, 30:33, 26:32)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (41 + 5 подборов), Казинс (30 + 14 подборов + 9 передач), Дрю Холидэй (18 + 13 передач)
«Денвер»: Галлинари (28 + 5 подборов), Г. Харрис (23 + 8 подборов + 5 передач), Йокич (21 + 12 подборов)
«Сакраменто» – «Даллас» – 98:87 (22:17, 14:21, 32:31, 30:18)
«Сакраменто»: МакЛемор (22), Хилд (16), Л. Гэллоуэй (15 + 7 подборов)
«Даллас»: Бруссино (13 + 7 подборов + 5 передач), Д. Пауэлл (11 + 7 подборов), Х. Барнс (11)
«Филадельфия» – «Бруклин» – 118:141 (27:40, 26:41, 24:30, 41:30)
«Филадельфия»: Луваву-Кабарро (19), Лонг (18 + 6 подборов), Р. Холмс (16 + 6 подборов)
«Бруклин»: Лин (16 + 5 подборов + 7 передач), Б. Лопес (16), Гудвин (14)
«Юта» – «Портленд» – 106:87 (24:17, 23:24, 28:23, 31:23)
«Юта»: Хэйуорд (30), Гобер (20 + 11 подборов), Джо Джонсон (13)
«Портленд»: МакКоллум (25 + 6 подборов), Лиллард (16), Амину (11)
Источник — basket-planet.com
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