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Суперлига. Химик и Днепр вновь в полуфинальной дуэли. Анонс

Полуфинальные матчи украинской Суперлиги стартуют в Южном

  • 05.04.2017 14:54
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Суперлига. Химик и Днепр вновь в полуфинальной дуэли. Анонс

Противостояние между "Химиком" и "Днепром" не раз радовало баскетбольных болельщиков по ходу нынешнего сезона и созерцать эти команды уже в качестве соперников полуфинальной дуэли - настоящее удовольствие для истиных ценителей этого спорта. Еще на страте сезона, пожалуй, многие бы записали действующих чемпионов из Южного в явные фавориты в этой паре, однако спустя десятки сыграных матчей чемпионата и кубка подобные прогнозы делать не стоит. Команда Степановского очень уверенно и мощно стартовала, да и в целом в первой части сезона выглядела едва ли не безоговорочным претендентом на золото текущего сезона. Тур за туром "Химик" постепенно сбавлял обороты, да и игра на два фронта (ведь южненцы оставались единственной командой, которая представляла Украину на международной арене) изрядно поубавила сил "бело-зеленым". Во многом игра "Химика" на сегодняшний день зависит от индивидуального мастерства Смита, если же лидер успешен в атаке, то южненцы несутся на всех парах, в противном же случае команда испытывает серьезные проблемы в завершающей стадии в работе с мячом на половине поля соперника.

"Днепр" стал настоящей командой-сюрпризом текущего сезона, особенно если мы говорим о завершающей стадии регулярки и кубковых матчах. Разумеется, команда Журавлева считалась эадким резервным лидером, который в любой момент может навязать борьбу "Будивельнику" и "Химику", но всерьез, как потенциального обладателя золота, "Днепр" мало кто рассматривал. Мало кто рассматривал до кубкового триумфа команды. В полуфинале турнира днепровцы сначала сенсационно уложили на лопатки "Химик", а в главном матче одолели киевлян. Безусловно, усиление баскетболистами "Кривбасса" лишь добавила потенциала коллективу, особенно речь идет о мобильности задней линии.

Противостояние "Химика" и "Днепра" может стать настоящим украшением нынешнего плей-офф украинской Суперлиги. Ключевую роль может отыграть преимущество домашнего паркета, которым обладает команда из Южного, но ответ на вопрос кто же сильнее дадут лишь матчи.

Источник — Sport.ua

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