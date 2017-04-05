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НБА. Уэстбрук продолжает бить рекорды по количеству трипл-даблов

Разыгрывающий «Оклахомы» повторил достижение Оскара Робертсона, оформив 41 трипл-дабл за сезон

  • 05.04.2017 15:16
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nba.com. Рассел Уэстбрук
© nba.com. Рассел Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, набрав 12 очков, совершив 13 подборов и отдав 13 передач в матче с «Милуоки», оформил 41-й трипл-дабл в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, он повторил рекорд лиги по количеству трипл-даблов за сезон, установленный Оскаром Робертсоном в сезоне 1961-62 в составе «Рочестер Ройалс». При этом «Тандер» предстоит провести ещё пять поединков до конца регулярного чемпионата.

Кроме этого, трипл-дабл в матче с «Милуоки» стали для Уэстбрука 78-м в карьере.  Разыгрывающий «Оклахомы» догнал  по этому показателю Уилта Чемберлена и теперь вместе с ним делит четвертое место по количеству трипл-даблом в истории лиги.

Источник — Планета Баскетбол

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