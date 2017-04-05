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Суперлига. Химик в овертайме побеждает Днепр в первом матче 1/2

Южненцы в драматическом противостоянии открывают счет победам в полуфинальной серии

  • 05.04.2017 20:37
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fbu.ua
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«Химик» — «Днепр» 76:73 ОТ (10:12, 15:23, 15:13, 24:16, 12:9)
 
«Химик»: Смит (16 + 3 перехвата), Беликов (4), Конев (9 + 7 подборов), Антипов (2 + 5 подборов), Лав (22 + 12 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) — старт; Рябчук (2 + 4 подбора), Прокопенко, Петров (10 + 7 подборов + 3 блок-шота), Сидоров (11). 
Главный тренер: Виталий Степановский
 
«Днепр»: Мишула (10 + 3 передачи), Закурдаев (5), Глебов (3 + 4 подбора), Тимофеенко (23 + 12 подборов), Загреба (7 + 8 подборов) — старт; Вильховецкий (0 + 3 подбора), Дзюба (2), Шундель (5), Шевченко, Ревзин (10), Месяц (6). 

Источник — Sport.ua

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