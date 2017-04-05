Суперлига. Химик в овертайме побеждает Днепр в первом матче 1/2

«Химик» — «Днепр» 76:73 ОТ (10:12, 15:23, 15:13, 24:16, 12:9)
«Химик»: Смит (16 + 3 перехвата), Беликов (4), Конев (9 + 7 подборов), Антипов (2 + 5 подборов), Лав (22 + 12 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота) — старт; Рябчук (2 + 4 подбора), Прокопенко, Петров (10 + 7 подборов + 3 блок-шота), Сидоров (11).
Главный тренер: Виталий Степановский
«Днепр»: Мишула (10 + 3 передачи), Закурдаев (5), Глебов (3 + 4 подбора), Тимофеенко (23 + 12 подборов), Загреба (7 + 8 подборов) — старт; Вильховецкий (0 + 3 подбора), Дзюба (2), Шундель (5), Шевченко, Ревзин (10), Месяц (6).
Источник — Sport.ua
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