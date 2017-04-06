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НБА. Кливленд обыграл Бостон, Финикс Лэня уступил Голден Стэйт

45 очков Уэстбрука принесли «Оклахоме» победу над «Мемфисом»

  • 06.04.2017 09:22
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nba.com. Стефен Карри
© nba.com. Стефен Карри

«Финикс» – «Голден Стэйт» 111:120 (18:41, 34:17, 26:33, 33:29)

«Финикс»: Букер (21), Юлис (20 + 6 передач), Дадли (19 + 7 подборов + 6 передач), Уильямс (16 + 17 подборов + 4 перехвата), Уоррен (8), Крисс (8 + 11 подборов).
«Голден Стэйт»: Карри (42 + 5 подборов + 11 передач), Томпсон (22 + 7 подборов), Маккоу (9), МакАду (8), Барнс (8 + 8 подборов).

Алексей Лэнь за 12 минут на площадке принес команде 8 очков (3/6 двухочковых, 2/3 штрафных), сделал 4 подбора и 1 потерю.

«Шарлотт» – «Майами» 99:112 (23:27, 28:25, 22:34, 26:26)

«Шарлотт»: Батум (24 + 7 передач), Уокер (18), Уильямс (15 + 12 подборов), Камински (13), Кидд–Гилкрист (8), Зеллер (8).
«Майами»: Драгич (33), Дж. Джонсон (26), Ричардсон (19), Уайтсайд (13 + 20 подборов), Джонсон (12).

«Детройт» – «Торонто» 102:105 (33:15, 23:31, 24:22, 22:37)

«Детройт»: Смит (16 + 6 передач), Харрис (16), Моррис (15), Драммонд (11 + 14 подборов), Бэйнс (12 + 7 подборов), Удрих (8 + 8 передач).
«Торонто»: Лаури (27 + 10 передач), Валанчюнас (19), Джозеф (15), ДеРозан (12 + 10 передач), Паттерсон (10), Ибака (7 + 7 подборов).

«Мемфис» – «Оклахома–Сити» 100:103 (27:34, 23:23, 24:22, 26:24)

«Мемфис»: Газоль (23 + 4 блок–шота), Рэндолф (20 + 9 подборов), Аллен (14 + 7 подборов), Харрисон (12), Картер (10).
«Оклахома–Сити»: Уэстбрук (45 + 9 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 7 потерь), Оладипо (15), Макдермотт (10 + 7 подборов), Кантер (10), Гибсон (8 + 7 подборов).

«Хьюстон» – «Денвер» 110:104 (36:25, 23:25, 26:29, 25:25)

«Хьюстон»: Харден (31 + 7 подборов + 10 передач), Нене (16), Ариза (15 + 10 подборов), Капела (15 + 11 подборов), Гордон (11), Уильямс (9 + 7 подборов), Беверли (9 + 11 подборов).
«Денвер»: Галлинари (23), Харрис (17), Чендлер (16), Йокич (12 + 19 подборов + 9 передач + 5 перехватов), Фарид (10).

«Бостон» – «Кливленд» 91:114 (20:19, 22:38, 24:33, 25:24)

«Бостон»: Томас (26 + 6 передач), Краудер (13), Хорфорд (12 + 7 подборов), Олиник (12).
«Кливленд»: Джеймс (36 + 10 подборов + 6 передач), Ирвинг (19), Лав (15 + 16 подборов), Смит (12), Фрай (10 + 8 подборов).

«Сан–Антонио» – «Лейкерс» 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)

«Сан–Антонио»: Паркер (14), Бертанс (14), Андерсон (11 + 7 подборов), Леонард (11), Симмонс (9), Олдридж (8), Газоль (9 + 8 подборов)
«Лейкерс»: Эннис (19 + 6 передач), Кларксон (17 + 5 потерь), Нэнс (15 + 9 подборов), Рэндл (11 + 8 подборов), Нваба (10).

«Клипперс» – «Даллас» 112:101 (35:24, 27:25, 28:24, 22:28)

«Клипперс»: Гриффин (32 + 6 передач), Редик (25), Пол (22 + 11 передач + 5 потерь), Джордан (11 + 20 подборов).
«Даллас»: Барнс (15), Феррелл (14 + 6 передач), Бареа (14), Мэттьюз (11 + 6 передач), Межри (10 + 9 подборов), Новицки(9), Бруссино (9).

Источник — Sport.ua

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