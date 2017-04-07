НБА. Чикаго благодаря трипл-даблу Батлера одолел Филадельфию

ukrop59, 07.04.2017 10:36]А все эти донецко -луганские воспитаники попавшие в ЧР поют одну песню,...

А что был бы за финал КУБКА попади туда Николаев или Днепр?

Какая разница сколько разовый он чемпион мира, если это было давно? Вон у Нотингем Форест 2 Кубка...

Футбол смотри хоть иногда. Кроме Европы он еще где-то есть, прикинь!