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НБА. Чикаго благодаря трипл-даблу Батлера одолел Филадельфию

За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 07.04.2017 11:12
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twitter.com/chicagobulls. Джимми Батлер
© twitter.com/chicagobulls. Джимми Батлер

«Атланта» – «Бостон» – 123:116 (32:24, 39:31, 28:34, 24:27)
«Атланта»: Миллсэп (26 + 12 подборов), Хардуэй (23 + 5 подборов + 5 передач), Торин Принс (20 + 7 подборов)
«Бостон»: А. Томас (35 + 5 подборов), Краудер (24), Смарт (18 + 7 передач + 6 перехватов)

«Индиана» – «Милуоки» – 104:89 (25:21, 31:29, 29:23, 19:16)
«Индиана»: Джордж (23 + 10 подборов), Д. Тиг (15 + 7 передач), Т. Янг (12 + 11 подборов)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (25 + 7 подборов + 6 передач), Телетович (15), Миддлтон (10)

«Нью-Йорк» – «Вашингтон» – 103:106 (27:33, 24:26, 24:23, 28:24)
«Нью-Йорк»: Энтони (23 + 6 подборов), Джастин Холидэй (16 + 5 подборов), В. Эрнангомес (13 + 8 подборов)
«Вашингтон»: Бил (25), Уолл (24 + 8 передач), Гортат (16)

«Орландо» – «Бруклин» – 115:107 (22:25, 28:25, 36:21, 29:36)
«Орландо»: Э. Пэйтон (22 + 5 подборов + 11 передач), А. Гордон (21 + 6 подборов), Микс (20)
«Бруклин»: Лин (32 + 5 подборов), ЛеВерт (20), Динивидди (11)

«Филадельфия» – «Чикаго» – 90:102 (17:27, 30:26, 20:27, 23:22)
«Филадельфия»: Луваву-Кабарро (18), Джастин Андерсон (17), Стаускас (13)
«Чикаго»: Миротич (22 + 8 подборов), Дж. Батлер (19 + 10 подборов + 10 передач), Джериан Грант (15 + 8 подборов + 5 передач)

«Портленд» – «Миннесота» – 105:98 (20:34, 33:27, 27:26, 25:11)
«Портленд»: Крэбб (25 + 5 подборов), Лиллард (22 + 9 подборов + 8 передач), С. МакКоллум (18 + 5 передач)
«Миннесота»: Уиггинс (36 + 8 подборов), Таунс (24 + 16 подборов), Рубио (19 + 7 подборов + 5 передач)

Источник — Sport.ua

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