Суперлига. Химик во второй раз обыгрывает Днепр

«Химик» — «Днепр» 71:52 (17:21, 17:14, 17:9, 20:8)
«Химик»: Смит (13), Беликов (5), Конев (16 + 5 подборов + 5 передач), Антипов (4 + 10 подборов), Лав (16 + 7 подборов) — старт; Рябчук (5 + 5 подборов), Прокопенко, Петров (4 + 4 передачи), Павлов (2), Ковалев (2), Сидоров (4).
«Днепр»: Вильховецкий, Закурдаев (1), Глебов (3), Тимофеенко (10), Загреба (9 + 12 подборов) — старт; Дзюба (5), Шундель (5), Шевченко (11), Ревзин (4), Ткачук (4 + 4 передачи), Мироненко.
Счет в серии — 2:0.
Источник — Sport.ua
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