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НБА. 9 очков Лэня помогли Финиксу разбить Оклахому

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 08.04.2017 11:23
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sportsrants.com. Алексей Лэнь
© sportsrants.com. Алексей Лэнь

«Финикс» – «Оклахома-Сити» – 120:99 (32:19, 39:29, 24:24, 25:27)
«Финикс»: Д. Букер (37 + 5 подборов), Т. Уоррен (23 + 16 подборов), Юлис (12 + 5 передач)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (23 + 12 подборов + 8 передач), Кантер (17), С. Адамс (12 + 11 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 21 минуту набрал 9 очков (3/9 двухочковых, 3/4 штрафных), совершил 10 подборов (3 в нападении), отдал 1 передачу, сделал 1 перехват и поставил 1 блок-шот при 1 потере и 6 фолах.

«Кливленд» – «Атланта» – 100:114 (19:21, 31:31, 28:31, 22:31)
«Кливленд»: Л. Джеймс (27 + 8 подборов + 7 передач), Ирвинг (18 + 7 передач), Фрай (16 + 5 подборов)
«Атланта»: Хардуэй (22 + 5 передач), Данливи (20), Мускала (13 + 6 подборов + 5 передач)

«Хьюстон» – «Детройт» – 109:114 (30:24, 24:28, 33:23, 22:39)
«Хьюстон»: Харден (33 + 9 подборов + 12 передач), Л. Уильямс (15), Э. Гордон (13 + 5 подборов)
«Детройт»: Марьянович (27 + 12 подборов), И. Смит (20 + 5 передач), Т. Харрис (17 + 6 подборов)

«Даллас» – «Сан-Антонио» – 89:102 (26:21, 35:29, 8:25, 20:27)
«Даллас»: Д. Пауэлл (12 + 6 подборов), Феррелл (11 + 5 передач), Ноэль (8 + 9 подборов)
«Сан-Антонио»: Форбс (27 + 6 передач), Дав. Бертанс (19), Д. Ли (16 + 13 подборов + 5 передач)

«Денвер» – «Нью-Орлеан» – 122:106 (30:25, 21:25, 41:24, 30:32)
«Денвер»: Маррэй (30 + 5 передач), Йокич (23 + 12 подборов + 5 передач), Г. Харрис (20 + 6 подборов + 9 передач)
«Нью-Орлеан»: Э. Дэвис (25 + 6 подборов), Джордан Кроуфорд (20), Ажинса (15 + 7 подборов)

«Мемфис» – «Нью-Йорк» – 101:88 (27:21, 26:26, 17:25, 31:16)
«Мемфис»: Конли (31 + 6 передач), М. Газоль (16 + 10 подборов), Селден (13)
«Нью-Йорк»: К. Ли (16), Ндур (15 + 7 подборов), Джастин Холидэй (12)

«Торонто» – «Майами» – 96:94 (26:19, 27:24, 17:22, 26:29)
«Торонто»: ДеРозан (38 + 6 подборов), К. Джозеф (14), Лоури (12 + 7 подборов + 6 передач)
«Майами»: Джеймс Джонсон (22 + 10 подборов), Г. Драгич (18), Уайтсайд (12 + 10 подборов)

«Юта» – «Миннесота» – 120:113 (29:31, 26:29, 40:28, 25:25)
«Юта»: Хэйуорд (39 + 5 передач), Джо Джонсон (22), Гобер (16 + 5 подборов)
«Миннесота»: Таунс (32 + 13 подборов), Рубио (26 + 12 передач), Уиггинс (25 + 5 подборов)

«Лейкерс» – «Сакраменто» – 98:94 (18:31, 26:14, 25:25, 29:24)
«Лейкерс»: Дж. Рэндл (25 + 6 подборов), Ингрэм (14), Расселл (13 + 5 подборов + 5 передач)
«Сакраменто»: Лабиссьер (19), Хилд (17), Д. Коллисон (15 + 5 подборов + 10 передач)

Источник — basket-planet.com

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