НБА. 59 очков Лилларда помогли Портленду одолеть Юту

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Ломаченко захистив титул чемпіона світу 10:13 — Роман Евлаш Вася Гепатит на высоте!!! 09:50 — Zhez53 Скорее, не пижонства, а немного украинского юмора. Вася вел себя естественно. Равного боя не полу...

На матче Динамо - Олимпик будет играть военный оркестр 10:09 — valenok.21 Завидую болелам динамы. При отсутствии игры у динамы насладятся присутствием игры у оркестра. П.С...