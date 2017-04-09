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НБА. 59 очков Лилларда помогли Портленду одолеть Юту

Кевин Дюрант вернутся в состав «Голден Стэйт» после травмы

  • 09.04.2017 09:20
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«Голден Стэйт» – «Нью-Орлеан» – 123:101 (23:17, 31:29, 39:22, 30:33)
«Голден Стэйт»: К. Томпсон (20), И. Кларк (17), Дюрэнт (16 + 10 подборов + 6 передач)
«Нью-Орлеан»: К. Кук (22), Джордан Кроуфорд (21), Ажинса (17 + 6 подборов)

«Сан-Антонио» – «Клипперс» – 87:98 (23:22, 20:30, 27:30, 17:16)
«Сан-Антонио»: К. Леонард (28 + 5 подборов + 5 передач), Олдридж (18), П. Газоль (15 + 7 подборов)
«Клипперс»: К. Пол (19 + 8 подборов + 8 передач), Гриффин (18 + 8 подборов), Джордан (17 + 17 подборов)

«Шарлотт» – «Бостон» – 114:121 (28:32, 26:39, 32:21, 28:29)
«Шарлотт»: Батюм (31 + 8 подборов), Уокер (23 + 8 передач), Джереми Лэмб
«Бостон»: А. Томас (32 + 6 передач), Хорфорд (16 + 7 передач), Краудер (15 + 9 подборов)

«Вашингтон» – «Майами» – 103:106 (29:28, 23:24, 22:26, 29:28)
«Вашингтон»: Маркифф Моррис (21 + 5 подборов), Уолл (16 + 6 подборов + 8 передач), Бил (16 + 5 подборов + 5 передач)
«Майами»: Уайтсайд (30 + 12 подборов), Т. Джонсон (19), Г. Драгич (18 + 7 передач)

«Бруклин» – «Чикаго» – 107:106 (32:25, 19:20, 24:37, 32:24)
«Бруклин»: ЛеВерт (19 + 5 подборов), Динивидди (19), Холлис-Джефферсон (16 + 12 подборов)
«Чикаго»: Дж. Батлер (33 + 7 подборов), Лопес (16 + 8 подборов), Джериан Грант (15 + 5 передач)

«Орландо» – «Индиана» – 112:127 (38:39, 21:29, 23:31, 30:28)
«Орландо»: Росс (29), Фурнье (23), А. Гордон (17)
«Индиана»: Джордж (37 + 7 подборов + 6 передач), М. Тернер (23 + 10 подборов), Т. Янг (14)

«Портленд» – «Юта» – 101:86 (34:20, 14:22, 29:18, 24:26)
«Портленд»: Лиллард (59 + 6 подборов + 5 передач), М. Харклесс (12), С. МакКоллум (9 + 5 передач)
«Юта»: Хэйуорд (21 + 5 подборов), Гобер (13 + 11 подборов), Джо Джонсон (13)

«Филадельфия» – «Милуоки» – 82:90 (21:23, 27:19, 12:25, 22:23)
«Филадельфия»: Р. Холмс (17 + 10 подборов), Шарич (14 + 8 подборов), Луваву-Кабарро (12)
«Милуоки»: Я. Адетокунбо (20 + 10 подборов + 6 передач), Монро (17 + 5 подборов), Деллаведова (14) 

Источник — Sport.ua

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