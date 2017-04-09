Разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, набрав 59 очков в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой», установил новый рекорд команды по результативности за поединок. Предыдущим высшим достижением владел Дэймон Стадемайр, который записал в актив 54 очка в сезоне 2004-05.
Лиллард реализовал 9 из 20 бросков с ближней и средней дистанций, 9 из 14 трехочковых и 14 из 16 штрафных. Он уже третий раз в карьере набрал как минимум 50 очков за встречу.
FIFTY. NINE. pic.twitter.com/hbOA6bMcUZ— Trail Blazers (@trailblazers) 9 квітня 2017 р.
Источник — Планета Баскетбол
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