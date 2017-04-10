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НБА. Финикс победил Даллас, Лэнь набрал 14 очков

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА

  • 10.04.2017 09:22
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nba.com
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«Финикс» – «Даллас» – 124:111 (40:29, 28:36, 36:20, 20:26)
«Финикс»: Т. Уоррен (21 + 7 подборов), Д. Букер (21), Юлис (20 + 10 передач)
«Даллас»: Д. Пауэлл (21 + 5 подборов), Феррелл (21), Ютофф (12 + 9 подборов)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь, выйдя в стартовом составе, за 28 минут набрал 14 очков (5/7 двухочковых, 4/5 штрафных), совершил 10 подборов (3 в нападении), отдал 1 передачу и поставил 2 блок-шота при 1 потере и 2 фолах.

«Атланта»  – «Кливленд» – 126:125 ОТ (21:38, 25:27, 21:28, 44:18, 15:14)
«Атланта»: П. Миллсэп (22 + 9 подборов), Хардуэй (21 + 9 подборов), Ховард (19 + 5 подборов)
«Кливленд»: Ирвинг (45 + 9 передач), Л. Джеймс (32 + 16 подборов + 10 передач), Фрай (12 + 8 подборов)

«Денвер» – «Оклахома-Сити» – 105:106 (26:27, 27:25, 38:29, 14:25)
«Денвер»: Галлинари (34 + 10 подборов), Йокич (23 + 6 подборов), У. Чендлер (17 + 10 подборов)
«Оклахома-Сити»: Уэстбрук (50 + 16 подборов + 10 передач), Кантер (15 + 8 подборов), С. Адамс (10 + 10 подборов)

«Сакраменто» – «Хьюстон» – 128:135 (27:42, 35:36, 27:29, 39:28)
«Сакраменто»: Лабиссьер (25 + 6 подборов), Лоусон (20 + 11 передач), МакЛемор (18)
«Хьюстон»: Харден (35 + 11 подборов + 15 передач), Р. Андерсон (21), Капела (18 + 6 подборов)

«Лейкерс» – «Миннесота» – 110:109 (29:21, 24:30, 25:28, 32:30)
«Лейкерс»: Т. Эннис (20 + 5 передач), Кларксон (17), Расселл (16)
«Миннесота»: Уиггинс (41), Таунс (40 + 21 подбор), Дьенг (12 + 7 подборов)

«Мемфис» – «Детройт» – 90:103 (28:24, 29:24, 10:27, 23:28)
«Мемфис»: Конли (15), М. Газоль (13 + 5 передач), ДжаМайкл Грин (12 + 7 подборов)
«Детройт»: Марьянович (14 + 10 подборов), Буллок (14), Д. Хиллиард (13)

Источник — basket-planet.com

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