Уэстбрук побил два рекорда НБА, оформив 42-й трипл-дабл в сезоне

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, набрав 50 очков, совершив 16 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером», оформил уже 42-й трипл-дабл в сезоне. Таким образом, он установил новый рекорд лиги по этому показателю, превзойдя достижение Оскара Робертсона, который записал в актив 41 трипл-дабл в чемпионате 1961-62.

Кроме того, Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, совершившим в течение одного сезона три трипл-дабла с 50 набранными очками. По два таких трипл-дабла было в активе Элджина Бэйлора (в чемпионатах 1961-62 и 1962-63), Уилта Чемберлена (1962-63 и 1967-68) и Джеймса Хардена (2016-17).

Также этот трипл-дабл стал уже 79-м в карьере Уэстбрука, и по этому показателю он единолично вышел на четвертое место, обогнав Чемберлена.