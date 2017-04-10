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Уэстбрук побил два рекорда НБА, оформив 42-й трипл-дабл в сезоне

Баскетболист «Оклахома-Сити» добился выдающегося достижения

  • 10.04.2017 10:18
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basketballsocietyonline.com. Расселл Уэстбрук
© basketballsocietyonline.com. Расселл Уэстбрук

Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук, набрав 50 очков, совершив 16 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвером», оформил уже 42-й трипл-дабл в сезоне. Таким образом, он установил новый рекорд лиги по этому показателю, превзойдя достижение Оскара Робертсона, который записал в актив 41 трипл-дабл в чемпионате 1961-62.

Кроме того, Уэстбрук стал первым игроком в истории НБА, совершившим в течение одного сезона три трипл-дабла с 50 набранными очками. По два таких трипл-дабла было в активе Элджина Бэйлора (в чемпионатах 1961-62 и 1962-63), Уилта Чемберлена (1962-63 и 1967-68) и Джеймса Хардена (2016-17).

Также этот трипл-дабл стал уже 79-м в карьере Уэстбрука, и по этому показателю он единолично вышел на четвертое место, обогнав Чемберлена.

Источник — Basket.com.ua

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