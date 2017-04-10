Суперлига. Днепр примет Химик, Будивельник сыграет с Мавпами

«Будивельник» - «Черкасские Мавпы», 19:00

После довольно затяжной паузы столичный «Будивельник» возвращается на баскетбольный паркет, открывая полуфинальную серию с «Черкасскими Мавпами» противостоянием на домашней арене. Соперник у столичной команды довольно непростой, черкащане провели первый раунд плей-офф очень уверенно. Если «Будивельник» прогнозируемо и легко расправился с «Кремнем», то мало кто с уверенностью мог сказать до начала противостояния «Мавп» и БИПЫ, что серия будет состоять всего из двух матчей. Тем интереснее будет битва с лидером чемпионата, ведь гости получили предостаточно отдыха накануне старта полуфинала. Всего на протяжении сезона команды встречались трижды, при чем первые два матча оппоненты провели подряд еще в октябре. В первой встрече победу уверенно праздновали киевляне, во второй успешнее были подопечные Михельсона. Заключительный поединок в рамках чемпионата команды провели в Киеве и победа досталась «Будивельнику». Стоит ожидать в матчах плей-офф сверхмотивированный «Будивельник», который наверняка жаждет сполна реваншироваться за поражение в финале Кубка Укараины. «Черкасские Мавпы» заметно прибавляли по ходу сезона, хотя и оставались всегда самой нестабильной и сложнопрогнозируемой командой лиги. Уж слишком затянулось «вкатывание» команды Михельсона в сезон. Тем не менее, уверенный спурт на финише позволил взобраться на четвертую строчку «регулярки» и добраться до полуфинала. Серия должна быть интересной, однако есть сомнения в том, что она продлится больше отведенного минимума матчей. Фаворитом выглядят киевляне.

«Днепр» - «Химик», 19:00

Действующий чемпион южненский «Химик» после домашнего блока полуфинальных матче с «Днепром» имеет преимущество в две победы и остается в шаге от общего триумфа и завоевания места в решающей битве. После первого поединка этих команд, драматичной концовки, победы хозяев паркета в овертайме многие ожидали сумасшедшей интриги и во втором поединке, однако все сложилось иначе. «Химик» уверенно «уложил на лопатки» оппонента, заработав по ходу встречи перевес в 19 баллов. Обе команды очень зависимы от игры своих лидеров. Если говорить о «Химике», то это отчетливо видно по первому матчу, когда не совсем в своем стиле действовал Смит, у команды Журавлева же во втором поединке из игрового ритма выпал Тимофеенко, а Мишула и вовсе отсутствовал, как результат - крупное поражение. Остается надеяться, что в этой серии не будет все решено в матче понедельника, а команды смогут подарить болельщикам настоящий баскетбольный праздник. «Днепр» не раз демонстрировал по ходу сезона психологическую стойкость и умение настроиться на нужный матч, нужного соперника, самое время проявить эти качества в домашней дуэли с «Химиком».

Поединок стартует в 19:00, трансляция матча будет доступна читателям Sport.ua.